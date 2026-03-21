È stata presentata la seconda edizione del Senza Limiti Festival, in programma a Cosenza dal 9 al 11 aprile, un’iniziativa che unisce arte, sociale, ricerca scientifica e sport, confermandosi come uno degli eventi più originali e multidisciplinari del territorio.

Durante la conferenza stampa di apertura è stato delineato un programma articolato che coinvolgerà diversi luoghi della città e dell’Università della Calabria, con l’obiettivo di promuovere inclusione, cultura e innovazione scientifica.

Il festival prenderà il via con l’arte e la cultura, attraverso la mostra di Eleonora Caliri, giovane artista con sindrome di Down, che esporrà le proprie opere presso la Galleria Nazionale di Cosenza. Un momento simbolico e significativo che mette al centro il talento e l’espressione artistica come strumenti di inclusione e partecipazione.

Il programma proseguirà con il teatro, con uno spettacolo al Cine-Teatro Garden curato dall’associazione “Spaccamattuni”, realtà impegnata nel sociale e nella promozione culturale attraverso il linguaggio teatrale.

Il momento centrale del festival sarà però il convegno scientifico del 10 aprile all’Università della Calabria, dedicato alla ricerca e all’innovazione in ambito medico. In collegamento sono intervenuti due importanti studiosi, il professor Eugenio Barone dell’Università La Sapienza e il professor Lucio Nitsch dell’Università Federico II, che hanno partecipato alla presentazione del progetto per la nascita del primo Centro di Medicina Traslazionale presso l’Unical, una struttura d’avanguardia che rappresenterebbe un unicum nel Mezzogiorno.

Il festival si concluderà con lo sport, con una grande festa al campo sportivo di Cosenza, momento finale pensato come occasione di incontro, partecipazione e condivisione.

Il Senza Limiti Festival si conferma così un’iniziativa di grande valore per il territorio, non solo per il messaggio sociale e culturale, ma anche per il potenziale impatto concreto che il progetto del Centro di Medicina Traslazionale potrebbe avere sulla ricerca scientifica e sul sistema sanitario calabrese.