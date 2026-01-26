Nei giorni scorsi, negli uffici dei Servizi Sociali – Settore Welfare di Castrolibero, si è svolta una riunione operativa che ha coinvolto l’intero personale, dai dipendenti allo staff tecnico. L’incontro aveva l’obiettivo di fare il punto sulle attività in corso, rafforzare il coordinamento interno e definire una programmazione più strutturata per i prossimi mesi.

La riunione è stata anche il primo momento ufficiale di lavoro della nuova dirigente del settore, Paola Ruffolo, che ha immediatamente avviato un percorso organizzativo orientato all’efficienza e alla razionalizzazione dei servizi. La presenza della nuova responsabile è stata sottolineata dalla consigliera delegata alle Politiche Sociali, Famiglia, Terza Età e Politiche Sociosanitarie, Anna Giulia Mannarino, che ha evidenziato il cambio di passo in atto: «Con la dott.ssa Ruffolo abbiamo iniziato sin da subito a lavorare su progettazioni, organizzazione e programmazione, con l’obiettivo di rendere i servizi più efficaci e vicini ai bisogni delle persone».

Durante il confronto sono stati affrontati i principali nodi operativi insieme agli assistenti sociali e alle responsabili del settore, analizzando criticità, necessità e margini di sviluppo dei servizi rivolti alla comunità. Tra i temi toccati, anche il potenziamento delle attività tramite l’avvio del Servizio Civile, che ha visto l’ingresso di tre giovani volontari destinati a supportare il lavoro quotidiano degli operatori. Un investimento importante sia sul versante dell’erogazione dei servizi, sia come esperienza formativa per i ragazzi coinvolti.

In chiusura, la consigliera Mannarino ha ribadito l’impostazione politica che guiderà il settore: «Credo fermamente nell’importanza di investire tempo, energie e risorse nel welfare, perché prendersi cura delle persone significa prendersi cura dell’intera comunità». Un’impostazione che, secondo l’amministrazione, dovrà tradursi in un rafforzamento continuo dell’organizzazione e in una maggiore capacità di risposta alle fragilità sociali.