Dimissioni protocollate nei giorni scorsi per motivi professionali e concordate con i vertici della Regione: «Scelta ponderata e dolorosa, ringrazio Occhiuto». L’ex dirigente dell’Agricoltura potrebbe subentrare già lunedì

Il capo della Protezione civile regionale Domenico Costarella si è dimesso dall'incarico. La notizia è stata resa pubblica sui social da Carlo Tansi, anche lui in passato alla guida dello stesso dipartimento.

Le dimissioni, protocollate già un paio di giorni fa, sono legate a motivi professionali, e concordate con il presidente della Regione Roberto Occhiuto che a breve procederanno quindi a nominare un sostituto. In pole position per prendere il posto di Costarella c'è Giacomo Giovinazzo, ex dirigente del dipartimento Agricoltura e poi nominato commissario del Consorzio unico di Bonifica.

La nomina è attesa a breve, Giovinazzo era già stato individuato alla guida di un settore della Protezione civile, adesso dovrebbe passare alla guida. Da indiscrezioni, potrebbe subentrare già lunedì.

Domenico Costarella è stato nominato alla guida della Prociv il 30 aprile 2022, poi riconfermato nell'incarico il 22 aprile 2025 e di nuovo il 20 dicembre 2025. In precedenza era stato dirigente del dipartimento Presidenza.

L’addio di Costarella in un post: «Scelta dolorosa, ringrazio Occhiuto»

«La decisione di concludere questa esperienza è stata una scelta personale, ponderata e, non lo nascondo, anche dolorosa». Cosi in un post social Costarella ha commentato le sue dimissioni. «Lascio un incarico che mi ha dato tanto e una Regione alla quale mi sento profondamente legato, ma avverto il bisogno di aprire nuove pagine, cogliere nuove opportunità e misurarmi con sfide diverse. Desidero ringraziare il presidente Roberto Occhiuto per la fiducia accordatami, la vicinanza e la stima dimostrate nel tempo, nonché tutti i collaboratori e le persone con cui ho condiviso questi anni di impegno e responsabilità. Porterò sempre con me le esperienze vissute, le relazioni costruite e, soprattutto, il profondo legame con la Calabria e con la Protezione civile, che resteranno nel mio cuore».