La storia di una comunità si misura anche attraverso le donne che hanno saputo sottrarsi al destino loro assegnato, trasformando la propria esistenza in un atto di responsabilità collettiva. Alcune hanno conquistato le istituzioni quando le istituzioni apparivano ancora, quasi per consuetudine secolare, una prerogativa maschile; altre hanno aperto sentieri che le generazioni successive avrebbero percorso con maggiore consapevolezza. Caterina Tufarelli Palumbo appartiene a questa schiera. La sua vicenda, radicata nella Calabria del dopoguerra, restituisce il ritratto di una donna che seppe coniugare cultura, determinazione politica e sensibilità sociale, imprimendo alla propria esperienza amministrativa un significato destinato a oltrepassare i confini del piccolo centro che governò. Nata a Nocara il 25 febbraio 1922, conosciuta familiarmente come Ketty, Tufarelli Palumbo crebbe in un'epoca nella quale l'istruzione femminile rappresentava ancora, in numerosi ambienti, un privilegio e l'autonomia delle donne incontrava ostacoli profondamente radicati nella mentalità collettiva. Rimasta orfana in tenerissima età, studiò a Roma, presso il collegio delle suore del Sacro Cuore a Trinità dei Monti, conseguendo la maturità classica con il massimo dei voti. Proseguì poi gli studi universitari in Giurisprudenza, portando a compimento un percorso che testimonia la sua inclinazione per il sapere e per la formazione intellettuale.

Il 1946: una donna alla guida di San Sosti

Il 24 marzo 1946, a soli ventiquattro anni, Caterina Tufarelli Palumbo venne eletta sindaca di San Sosti, nel Cosentino, nelle file della Democrazia cristiana. La sua elezione, avvenuta all'unanimità secondo la ricostruzione biografica dell'ICSAIC, la colloca tra le prime donne elette sindache nell'Italia repubblicana nascente e viene generalmente ricordata come il primo primato nazionale di questo genere.

La portata di quell'elezione va compresa al di là della sua indubbia eccezionalità anagrafica. Una giovane donna, in un territorio segnato dalla povertà e dalle ferite della guerra, assumeva la responsabilità di un'amministrazione comunale in una fase nella quale persino le forme più elementari della vita collettiva richiedevano interventi urgenti. Il suo ingresso nella politica locale assumeva così un valore duplice: rappresentava un esercizio concreto della democrazia appena riconquistata e, al tempo stesso, incrinava una concezione della rappresentanza che aveva relegato le donne ai margini dei processi decisionali. La Calabria, spesso raccontata attraverso le proprie arretratezze strutturali, esprimeva in quella stagione anche una capacità di innovazione civile che merita di essere riconosciuta. Accanto a Tufarelli Palumbo, altre due donne calabresi conquistarono la guida di amministrazioni comunali nel 1946: Ines Nervi Carratelli a San Pietro in Amantea e Lydia Toraldo Serra a Tropea. Tre esperienze differenti, accomunate dalla partecipazione alla nuova stagione democratica e dalla volontà di assumere responsabilità pubbliche in un tempo di profonde trasformazioni. La vicenda di Ketty, tuttavia, si distingue per la giovanissima età e per il modo in cui seppe tradurre il mandato ricevuto in un programma di interventi tangibili.

Ricostruire significa restituire dignità

San Sosti, nel dopoguerra, era un centro montano alle prese con difficoltà economiche, carenze infrastrutturali e servizi insufficienti. In quel contesto, amministrare significava confrontarsi quotidianamente con bisogni essenziali: l'accesso all'acqua, l'istruzione, le condizioni abitative, la possibilità di commerciare i prodotti del lavoro e la tutela delle famiglie più fragili.

Tufarelli Palumbo si dedicò al miglioramento delle condizioni materiali del paese, adoperandosi per reperire risorse e sostenere un programma di opere pubbliche. Grazie anche ai rapporti personali maturati durante gli anni trascorsi a Roma, in particolare all'amicizia con le figlie di Alcide De Gasperi, riuscì a ottenere finanziamenti destinati allo sviluppo della comunità. Durante il suo mandato furono realizzati interventi per le scuole, le strade, l'acquedotto, il mercato coperto e il palazzo comunale, dotato anche di uno spazio cinematografico.

L'azione amministrativa comprese inoltre iniziative di sostegno alle famiglie meno abbienti, secondo una concezione della funzione pubblica nella quale le infrastrutture e l'assistenza sociale concorrevano al medesimo obiettivo: migliorare la qualità della vita. Ogni opera racconta una precisa idea di comunità.

L'acquedotto significa salute e dignità; la scuola apre prospettive di emancipazione; il mercato coperto offre condizioni più adeguate allo scambio e al lavoro; le strutture pubbliche restituiscono alla collettività luoghi di incontro e di riconoscimento. La ricostruzione, nella prospettiva della sindaca, assumeva pertanto una dimensione che oltrepassava la semplice gestione amministrativa. Particolarmente significativo risulta l'impegno rivolto alle persone indigenti. La povertà, in una Calabria ancora gravata da profonde disuguaglianze, rappresentava una condizione capace di compromettere l'accesso all'istruzione, alle cure e a una vita dignitosa. La sensibilità sociale di Tufarelli Palumbo si tradusse in un'attenzione concreta verso chi disponeva di minori strumenti per affrontare le difficoltà del dopoguerra. La sua azione suggerisce una lezione ancora attuale: la qualità di un'amministrazione si riconosce dalla capacità di individuare i bisogni reali, stabilire priorità e destinare risorse a interventi che producano benefici durevoli.

L'emancipazione femminile come conquista quotidiana

Il significato più profondo della sua esperienza risiede anche nel rapporto tra la sua vicenda personale e la storia dell'emancipazione femminile. Tufarelli Palumbo assunse una carica pubblica in una società nella quale il prestigio istituzionale, l'autorità politica e la facoltà di decidere erano ancora prevalentemente associati alla figura maschile. La sua elezione contribuì a rendere visibile una possibilità nuova: una donna poteva governare una comunità, amministrare risorse, promuovere opere pubbliche e rispondere direttamente ai cittadini. Il suo percorso universitario, la giovane età e la capacità di esercitare un ruolo istituzionale concorsero a mettere in discussione stereotipi che limitavano le aspirazioni femminili. L'emancipazione, nella sua vicenda, si espresse anche attraverso gesti quotidiani. Le ricostruzioni dedicate alla sua vita ricordano il sostegno all'alfabetizzazione e il suo atteggiamento favorevole all'uso della bicicletta da parte delle donne, pratica che in determinati ambienti veniva guardata con sospetto e associata a un'indebita libertà femminile.

Un gesto apparentemente ordinario assumeva così il valore di una presa di posizione contro le convenzioni che disciplinavano il comportamento delle donne e ne restringevano l'autonomia. È importante cogliere la portata di questi aspetti senza sovrapporre alla sua esperienza categorie elaborate in epoche successive. Tufarelli Palumbo operò entro la cultura e le coordinate politiche del proprio tempo, appartenendo alla Democrazia cristiana e mantenendo un forte legame con la dimensione religiosa e assistenziale. Proprio questa collocazione storica rende la sua figura interessante: la rivendicazione di una maggiore autonomia femminile poteva svilupparsi anche all'interno di ambienti tradizionali, attraverso l'esercizio delle competenze, la presenza nelle istituzioni e la capacità di trasformare consuetudini consolidate. Al termine del mandato, nel 1952, Tufarelli Palumbo presentò alla comunità un resoconto delle opere realizzate, accompagnandolo con il riconoscimento di quanto fosse rimasto incompiuto. L'episodio, tramandato dalla ricostruzione biografica dell'ICSAIC, restituisce un tratto significativo della sua concezione dell'amministrazione: il dovere di rendere conto del proprio operato era avvertito come un'obbligazione morale verso i cittadini. Questo particolare merita attenzione.

La politica del dopoguerra si svolgeva in condizioni difficili, fra risorse limitate, necessità urgenti e una macchina amministrativa chiamata a ricostruire quasi ogni aspetto della vita pubblica. In un simile scenario, riconoscere i risultati conseguiti e dichiarare apertamente gli obiettivi mancati significava attribuire alla funzione istituzionale una dimensione etica. La rendicontazione, in questa prospettiva, diventava una forma di rispetto. Il mandato apparteneva alla comunità; l'amministratore ne era il responsabile temporaneo. Una concezione esigente, tanto più significativa se si considera che il resoconto finale precedeva l'introduzione dell'obbligo generalizzato di rendiconto amministrativo richiamato dalla fonte biografica.

Dopo l'esperienza alla guida di San Sosti, Tufarelli Palumbo continuò a seguire la vita politica e culturale, offrendo sostegno al percorso pubblico del marito, Baldo Pisani, che sarebbe diventato presidente della Provincia di Cosenza. Pubblicò inoltre articoli e saggi su diverse testate giornalistiche. Per oltre trent'anni fu presidente delle Dame di Carità, dedicandosi all'assistenza delle persone in condizioni di fragilità. La sua attenzione verso gli ultimi accompagnò dunque anche la fase successiva all'esperienza amministrativa. Morì a Roma il 7 dicembre 1979, a cinquantasette anni. Il paese natale le ha dedicato una strada, mentre San Sosti ha intitolato alla sua memoria l'aula consiliare.

Una memoria da restituire alla Calabria

La storia di Caterina Tufarelli Palumbo invita a riflettere sul rapporto fra memoria e identità. Le comunità custodiscono figure capaci di rappresentare passaggi decisivi della propria evoluzione, eppure il riconoscimento pubblico di queste personalità resta spesso inferiore alla portata delle loro esperienze. La vicenda di una donna eletta sindaca nel 1946, quando il suffragio femminile muoveva i primi passi nella vita democratica italiana, merita di appartenere stabilmente alla narrazione della storia nazionale.

Ricordarla significa restituire alla Calabria un capitolo della propria storia civile, sottraendolo alla marginalità nella quale rischiano di finire molte esperienze femminili. Significa anche riconoscere che la modernizzazione del Paese è stata costruita attraverso il contributo di donne che hanno saputo assumere responsabilità, superare pregiudizi e trasformare la partecipazione in azione concreta. La sua eredità supera così il primato cronologico. Caterina Tufarelli Palumbo merita di essere ricordata perché seppe dare contenuto alla propria presenza nelle istituzioni, legando l'emancipazione femminile al servizio civile e la ricostruzione materiale alla dignità delle persone.

La sua vita dimostra quanto una comunità possa cambiare quando una donna, anziché accettare i confini imposti dalla consuetudine, assume la responsabilità di allargarli. Per la Calabria, la sua storia rappresenta una lezione di cittadinanza e un patrimonio da trasmettere. Per le donne, rimane la testimonianza di una conquista che comincia quando il diritto di partecipare si traduce nella possibilità effettiva di decidere. Per la politica, infine, custodisce un principio essenziale: il valore di chi governa si misura nella qualità delle opere compiute e nella dignità restituita alle persone.