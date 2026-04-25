L’ispettore della Polizia e responsabile della cybersicurezza di Cosenza spiega a cittadini (anche minori) e aziende come non cadere nei tranelli della rete: «Queste sono le truffe o le trappole in cui rischiate di incappare più spesso»

Non servono competenze da hacker né strumenti sofisticati. La sicurezza informatica, oggi, si gioca su un terreno molto più semplice e, proprio per questo, più fragile: quello delle abitudini quotidiane. È lì che si aprono le falle, nei gesti ripetuti senza pensarci, nelle scorciatoie, nella fiducia mal riposta. In fondo, è una questione di comportamento.

Lo sintetizza senza giri di parole Fabio Ferraro, ispettore della Polizia di Stato e responsabile della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Cosenza: «La porta non si apre mai da sola: è l’uomo che la lascia aperta oppure fa in modo che venga aperta facilmente».

Cyber-igiene: la prima linea di difesa

Da qui si entra nel cuore di un concetto sempre più centrale: la cyber-igiene. «Con questo termine intendiamo una serie di pratiche da adottare per evitare di essere vittima di un utilizzo indebito dei nostri dati personali», spiega Ferraro, chiarendo che non è materia per specialisti ma una responsabilità quotidiana diffusa.

Il primo livello di difesa resta il più elementare e, allo stesso tempo, il più trascurato: «Il primo baluardo di sicurezza informatica è l’utilizzo di una password sicura». Non basta evitare quelle più ovvie: «Deve avere almeno otto caratteri, contenere numeri e lettere, una maiuscola o una minuscola». Regole minime, ma ancora largamente disattese.

A questa base si aggiunge un secondo livello spesso decisivo: «L’attivazione dell’autenticazione a due fattori, anche se non tutti i servizi digitali sono dotati di questa tecnologia». Il problema, però, resta nelle abitudini. «Consigliamo di non utilizzare il salvataggio delle password sul browser», avverte Ferraro, così come è fondamentale «aggiornare sistema operativo e applicazioni» e «diffidare dal concedere dati a persone che fingono di essere fonti autorevoli».

Un tema che non riguarda solo i singoli. «La cybersecurity è dappertutto», sottolinea l’ispettore, ricordando come anche il territorio cosentino sia attraversato da infrastrutture digitali complesse. Eppure, anche davanti a sistemi avanzati, il punto resta invariato: «L’anello debole della catena della sicurezza cibernetica resta l’uomo».

Truffe online: riconoscere i segnali prima del danno

Sul fronte delle truffe, il quadro locale ricalca quello nazionale ed europeo. Con una differenza sostanziale: «Il truffatore digitale oggi opera dappertutto», spiega Ferraro. «Così come colpisce a Cosenza, può colpire in Danimarca o in Gran Bretagna».

Tra i casi più frequenti ci sono le truffe nella compravendita online tra privati. «Viene pubblicizzata la vendita di un oggetto dietro pagamento», racconta. Ma il vero segnale non è l’oggetto: è il comportamento. «Quando il venditore affretta la conclusione dell’acquisto, quasi sempre si nasconde un truffatore».

Un modo per smascherarlo è metterlo alla prova: «Fare domande specifiche sull’oggetto. Il truffatore spesso non saprà rispondere». Nei contesti di e-commerce più strutturati, invece, l’attenzione si sposta sui dettagli tecnici: «Bisogna verificare il protocollo di sicurezza, il lucchetto nella barra del browser», ma soprattutto «fare attenzione al metodo di pagamento».

E qui cade uno degli equivoci più diffusi: «Il bonifico non è sinonimo di sicurezza». Anzi, strumenti come ricariche o bonifici istantanei espongono ancora di più. «Meglio utilizzare sistemi di pagamento assicurati che consentano all’acquirente di rivalersi».

Minori e rete: prevenzione prima del danno

Non solo lotta alle truffe oggi più in voga come la romance scam, il falso trading o il finto professionista. Il contrasto agli abusi sessuali online – dalla produzione di materiale pedopornografico alle dinamiche di adescamento – è una delle missioni centrali della sezione operativa per la sicurezza cibernetica di Cosenza.

«Il fenomeno è cambiato quando i più piccoli hanno avuto accesso a smartphone e tablet», spiega Ferraro. «Durante la pandemia questa esposizione è aumentata drasticamente». L’esposizione dei minori online e l’anonimato della rete, in tal senso, alimenta la devianza di alcuni soggetti adulti: «In questo modo sono state adescate moltissime ragazzine, anche di 10, 11, 12 anni».

Il meccanismo è sempre lo stesso: «Dopo la prima foto segue un ricatto, una pressione psicologica importante». E spesso avviene tutto nel silenzio: «I genitori si accorgono solo quando notano cambiamenti di comportamento». Ma, avverte Ferraro, «arrivare dopo è quasi inutile, il danno psicologico è già fatto. E non si ripara con un arresto o una condanna».

Per questo la prevenzione è centrale. «Nel solo anno scolastico 2025-2026 abbiamo incontrato circa 15.000 studenti», spiega. Dalle elementari alle superiori, perché «già alle elementari c’è disponibilità di smartphone, spesso senza limitazioni». Il consiglio ai genitori è concreto: «Utilizzare strumenti di parental control che consentano di monitorare attività e filtrare contenuti».

E poi c’è un altro fronte, destinato a pesare sempre di più: «La web reputation sarà sempre più importante. Non è escluso che un’azienda valuti un giovane candidato anche da ciò che emerge sui suoi social». Con una consapevolezza non del tutto assorbita: «C’è una linea sottile tra gioco e reato».

Imprese e attacchi invisibili: il rischio nelle email

Se per i cittadini il rischio è spesso legato alla distrazione, per le imprese assume forme più strutturate. Una delle più diffuse è il cosiddetto “man in the mail”, una vera attività di spionaggio delle caselle di posta aziendali.

Anche qui, però, l’origine è banale. Password deboli o mai cambiate, oppure credenziali già compromesse e reperite in un data breach nel dark web. Da lì, il truffatore osserva le comunicazioni tra clienti e fornitori e colpisce nel momento giusto: «Intercetta una fattura che il cliente si aspetta di dover pagare, modifica l’Iban e la reinvia al destinatario. Quest’ultimo dà così l’autorizzazione del pagamento, che va a finire sul conto corrente di un prestanome dell’organizzazione criminale».

Il problema, dunque, emerge solo dopo: «Quando il fornitore sollecita il pagamento, ci si accorge dell’anomalia». A quel punto, recuperare le somme è difficilissimo.

Le contromisure sono semplici e decisive: «Verificare sempre la corrispondenza tra destinatario del bonifico e relativo Iban» e controllare eventuali anomalie nei sistemi di posta. A supporto dall’anno scorso, grazie a una nuova disposizione SEPA rispetto ai bonifici, «le banche segnalano incongruenze con messaggi di alert».

Un dettaglio che può evitare danni enormi. «Qualche anno fa ci è capitata un’azienda stava per pagare una fattura da circa un milione di euro su un conto in Lituania invece che al fornitore francese», racconta Ferraro. «L’anomalia, per fortuna, è stata notata in tempo e l’azienda ha evitato una chiusura certa».

Il sommerso e la vera sfida

C’è infine un dato che sfugge alle statistiche: quello sommerso. «Il dato delle denunce non rappresenta la gravità del fenomeno», osserva Ferraro. Molte vittime. infatti, non denunciano, per importi bassi o per vergogna – come nel caso delle romance scam o del trading. Essere colpito\a nei propri sentimenti da un criminale che si finge una celebrità chiedendo dei soldi, o sperperare questi ultimi assecondando falsi broker, non è una prospettiva allettante per una vittima che deve denunciare.

Spesso, infatti, le vittime emergono solo in un secondo momento, analizzando conti correnti sequestrati o dispositivi sotto indagine.

È il segnale più chiaro che la questione è prima di tutto culturale. Perché, al di là degli strumenti, resta una verità semplice e difficile da aggirare: la sicurezza non dipende solo dai sistemi, ma da chi li usa. E quella porta, ancora una volta, «non si apre mai da sola».