Sono andate a ruba durante la fiera internazionale dell’agroalimentare di Colonia, i gusti spaziano dal limone di Rocca Imperiale al bergamotto reggino passando per la liquirizia e le clementine della Piana di Sibari
Tutti gli articoli di Societa
PHOTO
Le caramelle calabresi Silagum sono state tra le protagoniste più apprezzate dell’edizione 2025 di Anuga, la prestigiosa fiera internazionale dell’agroalimentare tenutasi a Colonia. Letteralmente andate a ruba, hanno incantato il pubblico europeo con la loro dolcezza autentica e i gusti tipici del territorio.
Dalla freschezza del limone di Rocca Imperiale al profumo intenso del bergamotto reggino, passando per la liquirizia pura e le clementine della Piana, ogni caramella ha raccontato un frammento di Calabria. I visitatori hanno espresso entusiasmo per la qualità artigianale e la capacità di Silagum di trasformare ingredienti locali in piccoli capolavori di gusto.
Presenti allo stand C052 del Padiglione 11.2, le caramelle Silagum non sono rimaste ferme: hanno “passeggiato” nelle mani dei tantissimi visitatori, diffondendo il sapore della Calabria in ogni angolo della fiera.
Tra i tanti ospiti, anche alcuni rappresentanti istituzionali italiani si sono soffermati a degustare le specialità Silagum. In particolare, il ministro dell’Agricoltura, Lollobrigida, ha espresso apprezzamento per la qualità e l’originalità dei gusti calabresi, riconoscendo il valore di queste produzioni nella promozione del Made in Italy agroalimentare.
«È stata un’accoglienza straordinaria — commenta con soddisfazione il team Silagum —. I nostri prodotti hanno suscitato curiosità, emozione e soprattutto voglia di Calabria. Abbiamo ricevuto richieste da buyer internazionali e distributori interessati a portare questi sapori nei loro mercati.»
La partecipazione ad Anuga rappresenta un importante passo per l’internazionalizzazione del marchio, che punta a valorizzare le eccellenze dolciarie calabresi con uno stile moderno ma radicato nella tradizione. Un successo che conferma come la dolcezza, quando è autentica e legata al territorio, sappia parlare tutte le lingue del mondo. Tante altre dolci sorprese sono in arrivo, in attesa del magico momento di Halloween.