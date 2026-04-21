L’obiettivo è quello di promuovere conoscenza, prevenzione e strategie integrate a tutela del territorio

L’Italia si conferma tra i Paesi europei maggiormente esposti al rischio di dissesto idrogeologico. Una vulnerabilità strutturale determinata da una conformazione geografica complessa, oggi ulteriormente aggravata dall’intensificarsi degli eventi climatici estremi. Secondo i dati forniti da ISPRA, oltre il 90% dei comuni italiani è interessato da fenomeni di rischio, con milioni di cittadini residenti in aree potenzialmente pericolose e migliaia di frane attive ogni anno.

Episodi recenti, come la frana di Petacciato, il dissesto del versante di Niscemi e l’alluvione nella Piana di Sibari, confermano la natura diffusa e progressiva del fenomeno. Il dissesto idrogeologico non rappresenta, dunque, un’emergenza improvvisa, bensì un processo che si sviluppa nel tempo e che richiede un approccio sistemico fondato su competenze multidisciplinari, pianificazione e cooperazione tra istituzioni, mondo accademico e professionisti. In questo contesto si inserisce il convegno “Sinergie per la Resilienza”, in programma il 27 aprile 2026 nell’Aula Magna dell’Università della Calabria, ad Arcavacata di Rende.

L’iniziativa è organizzata da No.Do. Formazione Academy in collaborazione con l’Unical e con il patrocinio degli Ordini professionali degli Ingegneri della Provincia di Cosenza, dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali della Provincia di Cosenza, dell’Ordine dei Geologi della Calabria, dell’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori di Cosenza e di OICE – Associazione delle organizzazioni di ingegneria, architettura e consulenza tecnico-economica.

L’evento si propone di promuovere un confronto concreto tra ricerca accademica e applicazione operativa sul campo, con l’obiettivo di approfondire metodologie, strumenti e strategie per la prevenzione e la mitigazione dei rischi naturali, a supporto dei professionisti impegnati nella gestione del territorio. I lavori, moderati dall’Ing. Carmelo Gallo, consulente della Commissione parlamentare d’inchiesta sul dissesto idrogeologico, avranno inizio alle ore 09:10 con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università della Calabria, Prof. Gianluigi Greco. Seguiranno gli interventi di rappresentanti istituzionali e tecnici di rilievo nazionale, tra cui: Fabrizio Curcio, Commissario straordinario di Governo per la ricostruzione nei territori colpiti dalle alluvioni in Emilia-Romagna, Toscana e Marche; Giovanni Legnini, già Commissario straordinario per la ricostruzione post-sisma di Ischia; Gianluca Loffredo, Vice Commissario per le emergenze alluvionali; Vera Corbelli, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale; i docenti dell’Università della Calabria Giovanna Capparelli e Mario Maiolo; Giuseppe Nardi, soggetto attuatore per il Commissario di Governo per la mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria; Domenico Costarella, Direttore Generale del Dipartimento Regionale di Protezione Civile; Salvatore Siviglia, Direttore Generale del Dipartimento Territorio e Tutela dell’Ambiente della Regione Calabria.

La partecipazione al convegno è gratuita, registrandosi attraverso il form disponibile sul sito www.nodoformazione.it/convegnoaprile2026. L’evento darà diritto al riconoscimento di Crediti Formativi Professionali (CFP) che variano a seconda dell’ordine professionale di appartenenza. Il convegno rappresenta un’importante occasione di confronto e aggiornamento per tutti gli attori coinvolti nella prevenzione e gestione dei rischi naturali, in una prospettiva di maggiore integrazione tra conoscenza scientifica e azione sul territorio.