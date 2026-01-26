Medico, alpinista e ricercatrice, Gigliotti riceve il riconoscimento per il suo impegno scientifico e umanitario in tutto il mondo

Il 22 gennaio scorso, nella Sala della Regina della Camera dei Deputati, si è svolta la cerimonia di consegna del premio internazionale Standout Women Award, arrivato alla decima edizione e patrocinato dal Parlamento europeo È un riconoscimento molto importante dato a donne che si sono distinte in vari settori, raggiungendo risultati straordinari ed eccellenti. Il premio è stato poi allargato anche ad uomini di pari profilo.

Anima dell’iniziativa la Consigliera di Parità della Regione Lombardia, Anna Maria Gandolfi che ne ha ribadito l’importanza soprattutto in questo momento così complicato per l’intero mondo e così violento verso le donne. Le storie di eccellenza umana e professionale dei premiati evidenziano l’importanza del lavoro di ciascuno per la costruzione di un mondo migliore, divenendo un esempio costruttivo da seguire. Tra le premiate Paola Gigliotti, originaria di Catanzaro, medico e alpinista, presentata da Marisa Fagà, presidente di ANDE, Associazione Donne Elettrici, costituitasi ottanta anni fa, associazione politica ma apartitica, per indirizzare le donne ad un voto consapevole e responsabile.

Paola Gigliotti ha ricevuto questo importante riconoscimento per essersi dedicata per anni alle montagne in tutto il mondo, non solo come alpinista ma anche come ricercatrice scientifica, per la sua umanità nell’aiuto alle popolazioni locali e sostegno a rifugiati e popolazioni di paesi poveri. Nel suo breve commento ha ricordato l’educazione alla solidarietà e all’apertura al mondo ricevuta sin da piccola in famiglia, il sogno infantile della Nuova Frontiera di Kennedy, la grande importanza del forum Peace and Sport, sostenuto da Alberto di Monaco, che in questo momento l’ha portata ad impegnarsi per lo sport e la salute in Burundi, nella regione di Macamba, assieme al campione olimpico Venuste Niyongabo.

Ha poi voluto lasciare un messaggio, un invito alla società civile ad aﬃancare la politica nel governo del mondo che è tutto bello, in ogni sua forma di vita, di cui l’Uomo è una parte ma non l’unica Paola Gigliotti Laureata in Medicina e Chirurgia Medico di famiglia a Perugia fino al 2009. Successivamente medico d'emergenza in Val Pusteria. Professore a contratto Università di Perugia, Dipartimento di Medicina e Chirurgia Si è dedicata per anni alle montagne in tutto il mondo, non solo come alpinista ma anche come ricerca scientifica e aiuto alle popolazioni locali. Dal 1996 al 2003 ha rappresentato CItalia nellUnione Internazionale Associazioni Alpinistiche e successivamente ne è stata membro del Board. Dal 2002 membro della Mountain Partnerhip FAO.

Nel 2006 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica il premio: "per le sue molteplici attivita' di ricerca scientifica sulla montagna e a sostegno delle popolazioni montane". Dal 2007 Componente del Forum PeacecSport Principato di Monaco in qualità di membro onorario della Federazione Internazionale Arrampicata Sportiva, con incarico per i programmi umanitari e sociali. Tale incarico comporta un lavoro in ambiente internazionale a favore di rifugiati, popolazioni in guerra, paesi poveri. Attualmente soprattutto in ospedali e luoghi di cura della provincia di Makamba, Burundi. Nel 2021 riceve C incarico di Corrispondente Consolare per il distretto di Lienz nell'Ost Tirolo.