Una lastra in marmo per custodire la memoria di Pietro Aloisio e trasformare il dolore in un richiamo permanente alla prudenza. Si è svolta nella serata di ieri, nel territorio di Corigliano Rossano, la commemorazione del trigesimo del giovane che un mese fa ha perso tragicamente la vita sulla Strada Statale 106.

La cerimonia si è tenuta proprio nel luogo dell’incidente, dove è stata collocata la lastra commemorativa. Un momento di raccoglimento che ha riunito familiari, amici, cittadini e rappresentanti dell’Organizzazione di volontariato “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”.

La commemorazione nel luogo dell’incidente

L’iniziativa ha avuto un forte valore simbolico. La lastra in marmo resterà nel punto in cui Pietro Aloisio ha perso la vita, come segno di memoria e come monito per chi percorre ogni giorno la Statale 106.

L’Organizzazione di volontariato ha espresso vicinanza alla famiglia e ha sottolineato il significato profondo della cerimonia: non soltanto ricordare una giovane vita spezzata, ma richiamare tutti alla responsabilità sulla strada.

Nel corso della commemorazione, don Natale Caruso ha impartito la benedizione alla lastra. Le sue parole hanno richiamato il valore della vita umana e la necessità di rispettare le regole della circolazione.

Don Natale Caruso: «Questo luogo scuota le coscienze»

Particolarmente significativo il messaggio affidato da don Natale Caruso alla comunità presente.

«Che questo luogo scuota le coscienze di ogni automobilista inducendolo al rispetto del Codice della Strada e alla tutela della vita umana», ha detto durante la cerimonia.

Per l’Organizzazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106”, si tratta di parole che interpretano il senso più profondo del proprio impegno: trasformare il dolore in responsabilità, la memoria in prevenzione e il ricordo in un richiamo costante alla prudenza.

Il ringraziamento ad Anas

L’Organizzazione ha rivolto un ringraziamento anche agli uomini di Anas S.p.A., presenti durante la cerimonia.

La loro presenza ha consentito lo svolgimento dell’iniziativa in condizioni di sicurezza per tutti i partecipanti, con professionalità e sensibilità rispetto a un momento di forte coinvolgimento emotivo per la famiglia e la comunità.

Il girasole simbolo di Pietro

Nel ricordo di Pietro Aloisio torna anche l’immagine del girasole, simbolo caro al giovane. Per l’associazione, quel fiore non dovrà appassire, ma continuare a rivolgere lo sguardo verso la luce, diventando segno di speranza e responsabilità collettiva.

La lastra posta lungo la Statale 106 rappresenterà così un monito per ogni automobilista. Dietro ogni nome inciso nella pietra, ricorda l’Organizzazione, ci sono una famiglia distrutta, un dolore destinato a restare e una vita che nessuno potrà restituire.