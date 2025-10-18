Il Comandante Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, Colonnello Andrea Mommo, desidera rivolgere, a nome di tutti i Carabinieri della Provincia, sentimenti di sincera e commossa gratitudine al Signor Prefetto, al Signor Questore e ai colleghi della Polizia di Stato delle varie articolazioni presenti nella Provincia di Cosenza, nonché al Comando Compagnia della Guardia di Finanza di Paola e al Comando della Polizia Penitenziaria della Casa Circondariale di Castrovillari, per le significative manifestazioni di cordoglio, di solidarietà e di vicinanza espresse all’Arma dei Carabinieri, in questi giorni di grave lutto per l’Istituzione.

Analogo ringraziamento è rivolto ai rappresentanti delle Amministrazioni locali, degli istituti di istruzione e ai cittadini che hanno inteso attestare, con la loro visita alle caserme o facendo pervenire omaggi floreali e messaggi di vicinanza, le loro condoglianze all’Arma, in ricordo dei Carabinieri deceduti a Castel D’Azzano.