All’Oktoberfest Calabria un evento speciale di inclusione e beneficenza: protagonisti i ragazzi della Trattoria Affavorì, che hanno cucinato i “Maccabuoni” per sostenere i progetti solidali de La Terra di Piero

Una serata di festa, musica e solidarietà ha illuminato l’Oktoberfest Calabria, grazie alla collaborazione tra La Terra di Piero e la Trattoria Affavorì – Avvaforì, la “Trattoria delle persone” conosciuta per il suo straordinario progetto di inclusione sociale che coinvolge ragazzi con disabilità.

Durante l’evento, al numeroso pubblico presente sono stati offerti i “Maccabuoni”, un piatto speciale preparato proprio dai ragazzi della Trattoria Affavorì: un gesto simbolico di condivisione, passione e integrazione.

Parte del ricavato della serata è stato devoluto all’associazione La Terra di Piero, impegnata da anni in progetti di solidarietà e cooperazione in Italia e all’estero.

Nel corso della serata è intervenuto Sergio Crocco, presidente de La Terra di Piero, che ha voluto ringraziare gli organizzatori e sottolineare il valore dell’imprenditoria sociale come modello di sviluppo inclusivo: «Eventi come questo dimostrano che si può fare impresa mettendo al centro le persone, soprattutto quelle più fragili. È questa la Calabria che vogliamo: solidale, concreta e capace di costruire opportunità».

L’atmosfera è stata resa ancora più coinvolgente dalle esibizioni live delle band L’Hosteria di Giò, Villazuk e Kresta, che hanno regalato al pubblico un mix di musica, energia e divertimento fino a tarda sera.

L’Oktoberfest Calabria conferma così il suo ruolo non solo come grande evento di intrattenimento, ma anche come spazio di inclusione e solidarietà, capace di unire il piacere della buona cucina, della musica e della partecipazione sociale.