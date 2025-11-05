La presidente della Provincia e sindaca di San Giovanni in Fiore: «Due opere simbolo della nostra strategia di riqualificazione scolastica e territoriale»

La Presidente della Provincia di Cosenza e Sindaca di San Giovanni in Fiore, Rosaria Succurro, ha effettuato oggi due sopralluoghi su cantieri scolastici di rilievo nel territorio comunale. Gli interventi riguardano la nuova palestra del Liceo scientifico statale e il nuovo Istituto agrario statale, opere destinate a migliorare in modo sostanziale la dotazione infrastrutturale e formativa della città silana.

Il primo sopralluogo ha interessato la palestra del Liceo scientifico, un intervento da un milione di euro ormai in fase conclusiva. Si tratta di una struttura moderna e funzionale, che colma una mancanza storica dell’istituto e offrirà agli studenti uno spazio dedicato all’attività sportiva e all’educazione motoria.

«Con questa struttura colmiamo un’assenza storica – ha dichiarato Rosaria Succurro – aggiungendo un presidio educativo e sociale a una scuola che ne era priva. A San Giovanni in Fiore stiamo dotando gli istituti di impianti sportivi moderni perché crediamo nella funzione formativa e preventiva dello sport, nella sua capacità di rafforzare i legami sociali e promuovere benessere e salute».

Il secondo sopralluogo ha riguardato il nuovo Istituto agrario statale, un investimento da sei milioni di euro che procede regolarmente sotto il monitoraggio costante della Presidente e degli uffici tecnici provinciali.

«Stiamo seguendo quest’opera passo passo, con scrupolo e senso di responsabilità – ha spiegato Succurro – perché crediamo profondamente nel valore della formazione tecnica e nelle opportunità che questo istituto garantirà ai giovani. L’agroalimentare, il turismo, la ristorazione e la ricettività costituiscono i pilastri per il futuro della Sila e della provincia di Cosenza».

Le due opere rientrano in una strategia complessiva di riqualificazione e potenziamento dell’edilizia scolastica portata avanti dalla Provincia di Cosenza, che mira a migliorare la sicurezza, la qualità e la funzionalità degli istituti.