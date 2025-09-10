Restano solo pochi giorni per riscuotere i premi da 10mila euro messi in palio con l’iniziativa speciale Weekend da Sogno di SuperEnalotto SuperStar, andata in scena nel giugno 2025. Su mille premi garantiti distribuiti a livello nazionale, tre non sono ancora stati riscossi in Calabria.

Dove sono stati giocati i biglietti vincenti

Secondo quanto riportato da Agipronews, le giocate vincenti sono state registrate a:

Spezzano Albanese (CS), presso la Tabacchi Diodati in via della Libertà 47 – riscossione entro il 19 settembre;

Taurianova (RC), presso il Bar Tabacchi Moscato in via Vescovo Ganini 2 – riscossione entro il 26 settembre.

Chi ha giocato in questi punti vendita deve controllare il codice univoco stampato sulla ricevuta di gioco, che costituisce l’unico titolo valido per riscuotere la vincita.

Come incassare la vincita

Le vincite possono essere ritirate presso gli Uffici Premi Sisal di Milano e Roma; nei Punti Pagamenti Premi o nei punti vendita autorizzati. È necessario presentare la ricevuta originale e un documento d’identità valido. Il regolamento Sisal prevede un termine massimo di 90 giorni dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale per riscuotere i premi. Ciò significa che:

i premi delle estrazioni del 20 e 21 giugno scadono rispettivamente il 18 e 19 settembre; quelli delle estrazioni del 27 e 28 giugno scadono il 25 e 26 settembre. Chi non incassa entro queste date perde definitivamente il diritto alla vincita.