La segreteria provinciale della Confail Faisa ha trasmesso una nota al prefetto di Cosenza, Rosa Maria Padovano, e al sindaco Franz Caruso per chiedere l’installazione di una telecamera all’incrocio tra via Sertorio Quattromani, corso Umberto e via Alarico, punto critico del traffico cittadino.

Il sindacato degli autoferrotranvieri, dopo aver monitorato la situazione nelle ultime settimane, riconosce l’iniziativa dell’amministrazione comunale che ha previsto una postazione fissa della Polizia municipale nelle ore di punta. Tuttavia – si legge nella comunicazione – la misura non avrebbe risolto del tutto le violazioni al Codice della strada commesse dagli automobilisti.

Secondo l’organizzazione sindacale, «il sindaco ripone troppo buon senso nei cittadini», i quali continuerebbero a compiere infrazioni nonostante la presenza degli agenti. Confail Faisa ribadisce inoltre che non sarebbe possibile garantire un presidio fisso h24 da parte delle forze dell’ordine e che, per questo motivo, l’unica soluzione efficace sarebbe l’installazione di una telecamera in grado di rilevare le targhe e sanzionare automaticamente i trasgressori.

Nella parte finale della nota, la segreteria provinciale invita prefetto e sindaco a valutare la richiesta o eventuali soluzioni alternative «per risolvere in modo definitivo il problema», dichiarandosi disponibile a un confronto istituzionale.