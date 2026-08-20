Il 21 agosto incontri dalle 19 e show cooking alle 20.30 sul Lungomare Nord. In programma la degustazione dello Spaghetto Fuscaldese

Il pesce azzurro sarà protagonista il 21 agosto sul Lungomare Nord di Fuscaldo Marina con incontri, stand enogastronomici, musica e uno show cooking. La prima edizione di “Tesori dal blu – Il pesce azzurro, vera ricchezza del nostro mare” inizierà alle ore 19 e culminerà nella degustazione dello Spaghetto Fuscaldese.

L’iniziativa è promossa nell’ambito di “Azzurro Calabria 2026” con l’obiettivo di approfondire il rapporto tra alimentazione, pesca, tradizioni marinare e sviluppo della filiera locale.

Il programma alternerà contributi scientifici, sanitari e imprenditoriali a momenti dedicati alla cucina e all’intrattenimento.

Gli incontri sul valore del pesce azzurro

La manifestazione inizierà con i saluti istituzionali del sindaco di Fuscaldo, Giacomo Middea, del presidente del GALPA, Antonio Alvaro, e della vicepresidente Maria Trotta. L’incontro sarà moderato da Giovanni Folino.

Interverrà Monia Rosa Loizzo, professoressa ordinaria di Scienze e tecnologie alimentari all’Università della Calabria. Il contributo sanitario sarà affidato a Mariateresa Zicarelli, medico specialista in nefrologia operante a Paola.

Completerà il confronto Mimmo Rosselli, titolare di “Alici di Fuscaldo”, che porterà l’esperienza di una realtà imprenditoriale direttamente legata alla lavorazione e alla valorizzazione delle produzioni ittiche locali.

Durante gli interventi saranno affrontati il valore alimentare del pesce azzurro, il suo inserimento in una dieta equilibrata e le prospettive economiche connesse alla tutela della pesca e delle produzioni territoriali.

Le conclusioni saranno affidate alla consigliera regionale Elisabetta Santoanni e all’assessore regionale Gianluca Gallo.

Lo show cooking dello Spaghetto Fuscaldese

Alle ore 20.30 inizierà lo show cooking dello chef Giuseppe Lanzillotta. Al termine della preparazione il pubblico potrà partecipare alla degustazione dello Spaghetto Fuscaldese.

Il piatto sarà presentato come espressione del rapporto tra cucina locale e risorse del mare, all’interno di una serata pensata per avvicinare divulgazione e tradizione gastronomica.

Sul lungomare saranno presenti anche stand enogastronomici. L’accompagnamento musicale sarà affidato al maestro Antonio Grosso.

La promozione della filiera locale

“Tesori dal blu” nasce come occasione per raccontare il ruolo del pesce azzurro nella cultura marinara di Fuscaldo e approfondire le opportunità offerte dalla filiera ittica.

«Tesori dal blu si propone così come una festa del mare e delle sue risorse, ma anche come un’occasione per sensibilizzare cittadini e visitatori sull’importanza di custodire le tradizioni e sostenere la filiera locale», evidenziano il sindaco Giacomo Middea e la vicepresidente del GALPA MariCal, Maria Trotta.

La manifestazione si svolgerà venerdì 21 agosto sul Lungomare Nord di Fuscaldo Marina. L’apertura è prevista alle ore 19, mentre lo show cooking inizierà alle 20.30.