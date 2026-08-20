Il progetto sarà inaugurato il 12 settembre alle 20 con performance, musica e testimonianze. La mostra resterà aperta fino al 20 settembre

Gli abiti di SoeVe, una mostra collettiva e le testimonianze dedicate a Sonia Quercia saranno al centro di “SoeVe – L’essenza della forma”. Il progetto artistico sarà inaugurato sabato 12 settembre, alle ore 20, nel Castello Ducale di Corigliano e resterà visitabile fino al 20 settembre.

L’iniziativa nasce per raccontare la continuità del percorso umano e creativo di Sonia Quercia, anima del duo artistico SoeVe. Non sarà soltanto una retrospettiva, ma un incontro tra opere, moda, musica, performance e riflessione filosofica.

L’evento è promosso da SoeVe e dall’associazione culturale L’ArteCheMiPiace, in collaborazione con White Castle e con il patrocinio del Comune di Corigliano-Rossano. L’ArteCheMiPiace sarà anche media partner della manifestazione.

Il ritorno di SoeVe al Castello Ducale

La scelta del Castello Ducale assume un significato particolare nel racconto del progetto. Proprio in questa sede SoeVe aveva presentato l’ultimo abito prima dell’interruzione del percorso creativo.

Il ritorno nello stesso luogo punta quindi a riallacciare quel filo attraverso una nuova esperienza collettiva, capace di mettere in dialogo le creazioni del duo con le opere degli artisti partecipanti.

Alla serata prenderà parte il pianista Lorenzo Bevacqua, docente del Conservatorio “Fausto Torrefranca” di Vibo Valentia e direttore artistico del Glissando Chamber Music Festival. Le sue musiche avevano accompagnato anche la precedente esperienza di SoeVe nel Castello Ducale.

Abiti, opere e parole nell’Opening Experience

La serata inizierà con una “Opening Experience”, concepita come introduzione performativa al percorso espositivo.

Gli abiti di SoeVe dialogheranno con le opere di Giuseppina Irene Groccia attraverso la lettura filosofica e poetica del professor Giuseppe De Rosis, docente e divulgatore culturale. Il suo intervento accompagnerà il pubblico nell’interpretazione del rapporto tra forma artistica e dimensione interiore.

Assunta Scorpiniti, scrittrice, giornalista e direttrice del MuMAM – Museo del Mare di Cariati, terrà un intervento introduttivo dedicato a Sonia Quercia e ai temi del progetto.

La componente performativa sarà affidata anche all’attrice Tonia Mingrone, chiamata a tradurre attraverso il corpo e il movimento la narrazione costruita attorno alle opere.

Le testimonianze degli amici e degli artisti

Nel corso dell’inaugurazione interverranno alcune persone che hanno condiviso parti del percorso umano e creativo di Sonia Quercia.

Tra queste figurano l’artista e promotore culturale Ercolino Ferraina, l’artista Pino Savoia, l’avvocata Paola Nigro e la fotografa Liliana Zangaro. A loro sarà affidato un primo momento di testimonianza e condivisione.

Il racconto sarà poi aperto agli artisti e agli amici presenti, che potranno proporre riflessioni e ricordi. L’obiettivo è trasformare la memoria personale in una narrazione collettiva costruita attraverso linguaggi differenti.

La mostra collettiva e lo spazio dedicato a Sonia Quercia

Il cuore espositivo del progetto sarà la mostra collettiva allestita nelle sale del Castello Ducale. La rassegna riunirà artisti che hanno condiviso esperienze con Sonia Quercia e nuove presenze selezionate per affinità di sensibilità e ricerca.

La curatela critica è affidata a Mariateresa Buccieri, storica e critica d’arte, curatrice e autrice. Il suo contributo metterà in relazione le opere, l’identità del luogo e la dimensione umana sulla quale è costruita la manifestazione.

Una sezione specifica sarà riservata alla produzione di Sonia Quercia. La selezione delle sue opere permetterà di ripercorrerne il linguaggio e la ricerca, creando un confronto diretto con gli altri lavori presenti.

Al termine dell’Opening Experience si svolgeranno il taglio del nastro e l’apertura ufficiale dell’esposizione.

Gli artisti partecipanti

Alla collettiva prenderanno parte Loredana Fiammetta Aino, Aurora Amato, Maria Teresa Bevacqua, Mauro Benvenuto, Andrea Biffi, Gianfranco Caliò, Alfonso Caniglia, Diva Caputo, Matilde Cervino, Luigi Cinquegrana, Oriana Cimino, Liliana Condemi, Mariella Costa e Maria Rosaria Cozza.

La rassegna ospiterà inoltre Nilo Domanico, Ercolino Ferraina, Guglielmo Ferrari, Rosellina Formoso, Santo Fortugno, Mimma Galtieri, Domenico Grosso, Ornella Imbrogno, Enzo Labonia, Rosario La Seta, Imma Lavorato, Francesca Lo Celso, Patrizia Lo Feudo, Carmela Mafrica, Rita Mantuano e Nadia Martorano.

Completano l’elenco Maria Teresa Mazzei, Roberto Mendicino, Antonella Milito, Eliana Noto, Lorenza Parrotta, Mariella Perrotta, Luigi Patitucci, Luca Policasti, Ida Proto, Maria Pia Risuleo, Pierluigi Rizzo, Maria Romeo, Pino Savoia, Rosa Scalise, Riccarda Stabile, Luigi Tarantino, Fabiana Patricia Vega, Giovanni Vescio, Antonella Vincenzo e Liliana Zangaro.

Il catalogo ufficiale della mostra

L’evento sarà accompagnato da un catalogo ufficiale curato da Giuseppina Irene Groccia e pubblicato da L’ArteCheMiPiace.

Il volume raccoglierà immagini, testimonianze e contributi critici, documentando il rapporto tra le opere, gli abiti di SoeVe e gli spazi storici del Castello Ducale.

Una parte sarà dedicata al percorso di Sonia Quercia attraverso una selezione dei suoi lavori. Anche la copertina riprodurrà una sua opera, scelta come immagine simbolica del progetto.

“SoeVe – L’essenza della forma” sarà inaugurata il 12 settembre alle ore 20 e potrà essere visitata negli spazi del Castello Ducale di Corigliano fino al 20 settembre 2026.