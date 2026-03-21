Grande emozione per Cosenza, che celebra il successo di due sue concittadine protagoniste a The Voice Generations. Una mamma e sua figlia hanno conquistato pubblico e giuria, guadagnandosi l’accesso alla finale del celebre programma televisivo. A salire sul palco sono state Roberta Cleo Castellano e la figlia Alice Settembrini, capaci di emozionare con una performance intensa e ricca di significato.

Non solo qualità vocali, ma anche un forte legame familiare che ha reso la loro esibizione particolarmente coinvolgente. Per Roberta Cleo Castellano si tratta di un percorso costruito negli anni. Cantante affermata e vocal coach, è conosciuta nel panorama locale anche per il suo impegno nella formazione musicale.

Ha fondato la scuola Suoni e Rumori, punto di riferimento nel centro storico per tanti giovani talenti, tra cui la stessa figlia Alice, che studia canto, violino e pianoforte. La loro partecipazione a The Voice rappresenta non solo un traguardo personale, ma anche un momento di grande visibilità per l’intero territorio.

Il pubblico ha premiato autenticità, emozione e sintonia artistica, elementi che hanno reso unica la loro esibizione. Ora l’attenzione è tutta rivolta alla finale, in programma venerdì prossimo, dove madre e figlia torneranno sul palco per giocarsi la vittoria e continuare a rappresentare con orgoglio Cosenza e la Calabria.