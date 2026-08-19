E’ Flavio Sulejmani il nuovo obiettivo per la prima linea dei lupi. Lucioni sta trattando l’attaccante di origini albanesi con la Lazio. Arriverebbe a Cosenza in prestito secco dopo aver disputato l’ultima stagione con la Primavera dei biancocelesti, mettendo a segno 13 reti.

Chi è Flavio Sulejmani

Sulejmani è un classe 2006 capace di disimpegnarsi sia da prima punta che da attaccante esterno partendo da sinistra e calciare in porta. Ha scelto come nazionalità quella albanese, esordendo già con la nazionale under 21, dopo le tante presenze con le selezioni minori. Andrebbe ad arricchire un attacco che in queste ore vedrà l’ufficializzazione di Tomi Petrovic ingaggiato dalla Juve Stabia. Per il laziale sarebbe la prima esperienza con i “grandi”, con il Cosenza che proverebbe a ripetere quello che ha già fatto con Crespi tre stagioni orsono, ingaggiato anch’egli dalla Lazio in prestito dopo l’ottima annata in Primavera. Sulejmana veste la maglia biancoceleste dal 2023. Prima per lui esperienze con i settori giovanili di Inter e Perugia.