Un porcino da record è stato trovato nei boschi della Sila questa mattina. Pesa ben 2,1 chilogrammi. L’incredibile ritrovamento è stato fatto da Pietro Bozzo, un appassionato, che durante una passeggiata sull’altopiano in provincia di Cosenza si è imbattuto in un esemplare davvero fuori dal comune. Il porcino della Sila, conosciuto per la sua qualità e il suo profumo intenso, è da sempre una delle eccellenze del territorio montano calabrese. Ma un fungo di queste dimensioni è un evento raro anche per i più esperti cercatori.