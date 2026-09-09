Riaprirà giovedì 10 settembre l’ufficio postale di Saracena, in via Filippo Di Benedetto. La sede torna operativa dopo i lavori di ristrutturazione e ammodernamento realizzati nell’ambito del progetto Polis di Poste Italiane.

Oltre ai tradizionali prodotti postali e finanziari, i cittadini potranno accedere allo sportello anche ad alcuni servizi della Pubblica amministrazione.

Come cambia l’ufficio postale di Saracena

Gli interventi hanno interessato gli ambienti e la sala destinata al pubblico, ora dotata di nuovi arredi, nuova illuminazione a basso consumo energetico e soluzioni definite a ridotto impatto ambientale.

Nella sede sono stati realizzati una corsia per le persone ipovedenti e uno sportello ribassato, utilizzabile per richiedere i servizi della Pubblica amministrazione e quelli tradizionalmente erogati da Poste Italiane.

Il progetto Polis è rivolto ai Comuni italiani con meno di 15mila abitanti e punta a concentrare negli uffici postali una serie di prestazioni amministrative.

Certificati anagrafici e servizi INPS

Nell’ufficio postale di Saracena sarà possibile richiedere certificati anagrafici e accedere ad alcuni servizi dell’INPS.

Tra i documenti indicati da Poste Italiane figurano:

il cedolino della pensione;

la certificazione unica;

il modello OBIS/M.

Questi servizi si aggiungono alle operazioni postali e finanziarie già disponibili nella sede.

Passaporto richiesto direttamente allo sportello

I cittadini potranno inoltre presentare nell’ufficio postale la documentazione necessaria per richiedere o rinnovare il passaporto, senza recarsi in Questura.

Il servizio deriva dalla convenzione sottoscritta tra Poste Italiane, Ministero dell’Interno e Ministero delle Imprese e del Made in Italy. È prevista anche la possibilità di ricevere il documento direttamente a domicilio.

Gli orari di apertura

Con la riapertura del 10 settembre, l’ufficio postale di Saracena osserverà il consueto orario:

dal lunedì al venerdì: dalle ore 8.20 alle 13.35;

sabato: dalle ore 8.20 alle 12.35.

La sede si trova in via Filippo Di Benedetto.