L'attesa è finita per la Morrone, pronta a fare il suo ritorno nel campionato di Eccellenza dopo due anni di assenza. Il cammino della formazione granata prenderà il via tra le mura amiche contro il Gioiosa Ionica, un’altra neopromossa ricca di insidie.

Le parole del mister

Ai microfoni di LaC News24, il tecnico Lorenzo Stranges ha fatto il punto sullo stato di forma dei suoi ragazzi dopo i primi impegni ufficiali della stagione, tra cui l'amara uscita dalla Coppa Italia Dilettanti: «Siamo quasi pronti, poiché nessuno può dire di essere pronto a questo punto iniziale», ha spiegato Stranges, commentando la fase di avvicinamento al primo match di campionato. «Abbiamo già effettuato due partite ufficiali, contando la Coppa Italia Dilettanti, dove non ci è assolutamente piaciuta l'eliminazione. Stiamo completando la squadra e abbiamo cambiato tanto, cercando di adattarci maggiormente alla categoria».

Avvio stimolante

L’avvio di stagione riserva un calendario subito impegnativo per la Morrone, chiamata ad affrontare nel primo mese, oltre al Gioiosa Ionica, compagini del calibro di Paolana, Pro Pellaro e Sc Soverato. Un percorso in salita che l'allenatore granata valuta con grande realismo, senza nascondere il valore affettivo della prima giornata.

«Inizio difficile», ha sottolineato Stranges proiettandosi sui prossimi impegni. «Contro il Gioiosa Ionica innanzitutto ritrovo in panchina un grande amico come Tonino Figliomeni, con cui mi lega un rapporto pluriennale. Il nostro inizio di calendario è molto complicato, ma alla fine tutte le squadre quest'anno sono ben attrezzate. Ancora non conosco bene tutte le avversarie, vedremo che succederà».