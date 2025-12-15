Quando la musica diventa cura e il Natale si trasforma in un gesto concreto di speranza, nasce un appuntamento capace di unire emozione e impegno civile. All’Università della Calabria, le note si fanno strumento di solidarietà in una serata pensata per sostenere la ricerca scientifica contro il cancro.

Giovedì 18 dicembre, alle ore 21.00, il Teatro Auditorium dell’ateneo ospiterà “RicerchiAMOci – Musica per la ricerca”, un evento che intreccia gospel, pop e classici natalizi con un obiettivo preciso: contribuire agli studi sui tumori infantili promossi dalla Fondazione AIRC ETS.

Musica, emozioni e spirito natalizio

L’iniziativa è promossa dal Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione dell’Unical insieme all’associazione PopUp, in collaborazione con il Teatro Auditorium Unical, il Cams e la 33 Giri Music Academy. A dare il benvenuto al pubblico sarà un brindisi natalizio offerto da Tenute Paradiso, realizzato con la collaborazione della sommelier e giornalista Rachele Grandinetti, per creare fin da subito un clima di festa e condivisione.

Sul palco salirà il coro PopUp 33 Giri, diretto da Federica Perre, accompagnato da una band di musicisti professionisti: Roberto Risorto alle tastiere, Rodolfo Capoderosa alla chitarra, Mario D’Ambrosio al basso, Francesco Montebello alla batteria. Ospite speciale alle percussioni sarà Marco Fiorillo, professore associato del Dipartimento di Farmacia e Scienze della Salute e della Nutrizione e ideatore dell’evento.

Il repertorio accompagnerà il pubblico in un viaggio sonoro che spazia dal gospel al pop, fino ai grandi classici del Natale, con l’intento di trasmettere calore, partecipazione e speranza.

Un concerto che diventa gesto concreto

L’intero ricavato della vendita dei biglietti, al netto dei costi sostenuti, sarà devoluto alla Fondazione AIRC ETS per finanziare la ricerca sui tumori infantili. Un modo semplice ma significativo per trasformare una serata di musica in un contributo reale alla scienza e al futuro di tanti bambini.

“RicerchiAMOci – Musica per la ricerca” non è solo un concerto, ma un invito a sentirsi parte di una comunità che crede nella forza della conoscenza, nella solidarietà e nel valore della ricerca. A Natale, all’Unical, la musica diventa davvero un atto d’amore.