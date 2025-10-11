Porte mancanti, servizi igienici inutilizzabili e assenza di carta igienica. È questa la situazione segnalata da un gruppo di studenti dell’Università della Calabria, che denunciano condizioni «indegne» nei bagni al piano terra del cubo 18C, sede in cui si tengono le lezioni del quinto anno di Scienze della Formazione Primaria.

Secondo la denuncia, i due bagni del cubo, ciascuno con tre stalli, presenterebbero almeno due cabine inutilizzabili: in un caso per l’assenza totale della porta, in un altro per la presenza di porte incomplete («manca la parte superiore o inferiore»). Solo uno degli stalli, spiegano, sarebbe dotato di porta integra. Inoltre, la carta igienica sarebbe assente ovunque, costringendo gli studenti a organizzarsi autonomamente.

«È inaccettabile che in un ateneo come l’Unical, dopo due settimane dall’inizio dei corsi, i bagni siano in queste condizioni», affermano gli studenti. «Già le scale d’ingresso del cubo erano invase da escrementi di uccelli e solo dopo numerose segnalazioni sono state pulite. Ora la situazione dei bagni resta un problema quotidiano che nessuno sembra voler risolvere».

Gli studenti sottolineano come il cubo 18C, storicamente destinato ai corsi di Comunicazione e DAMS, sia oggi utilizzato anche per le lezioni di Scienze della Formazione Primaria, «ma le condizioni delle strutture non sono cambiate e non sono all’altezza della dignità universitaria».

La denuncia si inserisce in un quadro più ampio di criticità logistiche e manutentive che spesso vengono segnalate nei cubi dell’area umanistica, dove aule e spazi comuni soffrono di interventi tardivi o insufficienti. «Non chiediamo il lusso – concludono – ma semplicemente servizi igienici funzionanti e spazi puliti per poter studiare in un ambiente decoroso».