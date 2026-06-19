La tradizione tessile di Longobucco entra nel cuore della ricerca universitaria e diventa materia di studio all’Università della Calabria. Nei giorni scorsi, la neo-dottoressa Francesca Martella ha discusso una tesi dedicata a un capitolo significativo del percorso contemporaneo di Celestino Tessuti d’Arte: la collaborazione con la maison internazionale Fendi.

Un lavoro che ha messo al centro il rapporto tra artigianato, fibre naturali, identità territoriale e mercato globale del lusso, raccontando come un patrimonio antico possa continuare a produrre valore, innovazione e visione.

La tradizione tessile di Longobucco diventa ricerca universitaria

La tesi discussa all’Unical rappresenta un riconoscimento importante per una realtà che da anni porta avanti la memoria e la qualità della tessitura artistica calabrese. Il lavoro di Francesca Martella ha analizzato la capacità di Celestino Tessuti d’Arte di custodire saperi tradizionali e, allo stesso tempo, di dialogare con linguaggi contemporanei e mercati internazionali.

Al centro della ricerca c’è la cura per le fibre naturali, la continuità con una storia artigianale radicata nel territorio e la capacità di trasformare una lavorazione identitaria in un’esperienza capace di parlare anche al mondo della moda e del design.

La collaborazione con Fendi diventa così un caso di studio emblematico: non solo un incontro tra artigianato e lusso, ma anche la dimostrazione di come le competenze locali possano trovare spazio nei circuiti più prestigiosi della creatività internazionale.

Celestino Tessuti d’Arte e il dialogo con il lusso globale

Il percorso raccontato nella tesi conferma che la tradizione non è un’eredità immobile. La storia tessile di Longobucco, se letta con strumenti contemporanei, può diventare leva di sviluppo culturale, economico e professionale.

Lo studio dedicato a Celestino Tessuti d’Arte mostra infatti come un patrimonio nato dentro una comunità possa assumere una dimensione più ampia, fino a incontrare i vertici della moda mondiale. È in questo dialogo tra radici e innovazione che si misura la forza di un’esperienza capace di ispirare anche i giovani talenti e i futuri professionisti del marketing e del design.