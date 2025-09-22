Le Associazioni PASFA – Sezione di Cosenza, FIDAPA BPW – Sezione di Cosenza e il Convegno di Cultura "Maria Cristina di Savoia" della Presila organizzano un importante momento di riflessione e celebrazione patrocinato dalla Provincia di Cosenza e dal Comune di Cosenza.

L’evento si terrà il 24 settembre 2025, alle ore 17:30, presso l’Auditorium “A. Guarasci”, in Piazza XV Marzo a Cosenza. Il convegno vuole rendere omaggio al contributo fondamentale delle donne in divisa, che da un quarto di secolo servono il Paese con competenza, dedizione e coraggio, nei diversi corpi delle Forze Armate. Durante l’incontro interverranno donne militari appartenenti a differenti Armi e Corpi, che porteranno le loro testimonianze professionali e umane, offrendo uno spaccato autentico della loro esperienza all’interno delle Forze Armate.

Saranno presenti e porteranno il loro saluto le Presidenti delle tre Associazioni promotrici: Katia Caravona Presidente PASFA Sezione di Cosenza, Lucia Nicosia Presidente FIDAPA BPW Cosenza e Luigia Granata Presidente Convegno di Cultura "Maria Cristina di Savoia" della Presila. A dare un tocco solenne e patriottico all’evento sarà la partecipazione della Fanfara del 1° Reggimento Bersaglieri di Cosenza, che allieterà il convegno con una suggestiva esibizione musicale.

A moderare l’incontro sarà la Professoressa Anna Maria Lindia, addetta stampa del Convegno di Cultura "Maria Cristina di Savoia" della Presila. L’iniziativa è aperta alla cittadinanza, alle autorità civili e militari, agli studenti e a tutti coloro che desiderano conoscere e celebrare una pagina significativa della storia delle Forze Armate italiane, nel segno della parità, dell’inclusione e del servizio al Paese.