Pubblicato il programma delle attività di sfalcio e manutenzione fino al 30 giugno. Potenziato il servizio con tre nuove squadre e una unità meccanizzata di supporto

Prosegue a Rende il piano di manutenzione del verde pubblico con un'organizzazione potenziata e un calendario degli interventi reso pubblico dall'Amministrazione comunale. L'obiettivo è quello di garantire maggiore trasparenza sulle attività programmate e migliorare l'efficacia delle operazioni di sfalcio e pulizia attraverso un rafforzamento della forza lavoro.

A occuparsi degli interventi saranno sette squadre operative coordinate da Rende Servizi, società partecipata che rappresenta il braccio operativo del Comune. Tre delle squadre sono composte da personale recentemente assunto e contribuiranno ad accelerare le attività nelle diverse zone del territorio comunale.

I lavori, avviati nei giorni scorsi, interesseranno numerosi quartieri e aree strategiche della città. Le squadre saranno impegnate tra Commenda, Arcavacata, Centro Storico, viale della Resistenza, viale dei Giardini, viale Principe, via Costantinopoli, piazza De Vincenti, via Ungaretti, piazza Unità d'Italia, via Fratelli Bandiera e lungo la Statale 107, compresi gli svincoli tra San Fili e Cosenza.

Particolare attenzione sarà riservata anche alle aree considerate più sensibili sotto il profilo della prevenzione incendi, come la zona del Paramuro nel Centro Storico, dove sono stati programmati specifici interventi di pulizia e sfalcio.

A supporto delle squadre operative sarà inoltre presente un'unità meccanizzata che interverrà trasversalmente su tutto il territorio comunale, garantendo un sostegno alle attività più impegnative e rispondendo alle eventuali emergenze.

Parallelamente alla manutenzione del verde sono stati programmati anche alcuni interventi di ripristino della viabilità. Sono infatti previsti rattoppi stradali nelle rotatorie di Villaggio Europa, lungo via Fabio Rossi, via Gran Sasso, nella strada di arroccamento di contrada Cutura, in via Settimio Gargano e in altre aree che saranno individuate sulla base delle segnalazioni dei cittadini e delle necessità riscontrate dagli uffici tecnici.

L'Amministrazione comunale sottolinea come la pubblicazione del cronoprogramma rappresenti uno strumento utile per informare i cittadini sulle attività in corso e monitorare l'avanzamento degli interventi programmati sul territorio.