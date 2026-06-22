Le fiamme hanno interessato diversi ettari di vegetazione. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia municipale di Cassano

Un vasto incendio è divampato tra Villapiana e Sibari, interessando alcuni terreni della Piana. Le fiamme hanno divorato diversi ettari di vegetazione, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

A causa del rogo, una strada interna in direzione Doria è stata temporaneamente bloccata. Sul posto è intervenuta la polizia municipale di Cassano all’Ionio, che ha gestito la viabilità e disposto la deviazione del traffico sulla Statale 106 Jonica.

Nell’area interessata dall’incendio sono arrivati anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della zona.