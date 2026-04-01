La Via Crucis a Cosenza in programma per il Venerdì Santo, 3 aprile, porterà modifiche temporanee alla circolazione nel centro cittadino. In vista della tradizionale processione religiosa, presieduta dall’arcivescovo di Cosenza-Bisignano, monsignor Giovanni Checchinato, il Comando della Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza per disciplinare il traffico lungo il percorso interessato dal passaggio del corteo.

La manifestazione inizierà alle ore 20 dalla Chiesa parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù e Madonna di Loreto e si concluderà nella Chiesa parrocchiale di San Nicola. L’ordinanza è stata adottata, viene spiegato, per garantire migliori condizioni di sicurezza e fluidità alla circolazione stradale durante lo svolgimento dell’evento.

Nel dettaglio, dalle 20 alle 24 di venerdì 3 aprile, sarà istituito il divieto di transito temporaneo, applicato in modo progressivo, lungo l’intero tragitto della Via Crucis. Il percorso interessato comprende Piazza Loreto, via Caloprese, piazza Bilotti, viale degli Alimena, piazza Scura, via Montesanto, corso Umberto, piazza dei Bruzi e piazza Cenisio-Monsignor Nolè.

Il provvedimento precisa che il divieto, in ciascun punto del percorso, avrà una durata limitata al tempo strettamente necessario al completo passaggio della processione religiosa. Non si tratta quindi di una chiusura continuativa e simultanea dell’intero itinerario, ma di una limitazione temporanea modulata in base all’avanzamento della Via Crucis.

Nel corso della manifestazione, gli agenti di polizia stradale in servizio potranno inoltre adottare ulteriori misure di regolazione del traffico, qualora le condizioni del momento lo rendessero necessario. L’ordinanza prevede infatti che, per motivi contingenti, possano essere disposti altri provvedimenti utili a garantire ordine, sicurezza e gestione della viabilità.