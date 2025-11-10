Il sindacato: «Giovedì è stata predisposta una pattuglia della Polizia Municipale per verificare la situazione. Da venerdì, però, tutto è tornato come prima: traffico fuori controllo e nessuna vigilanza».

La Confail Faisa Calabria torna a denunciare la situazione di pericolo e caos in Via Sertorio Quattromani a Cosenza, all’incrocio con Corso Umberto e Via Alarico, già segnalata solo pochi giorni fa.

Il sindacato, infatti, aveva già richiamato l’attenzione delle autorità competenti sulla grave problematica di sicurezza stradale legata alle frequenti infrazioni commesse da automobilisti e motociclisti che si immettono in controsenso su Via Quattromani, creando rischi per la circolazione e per i pedoni.

«Solo nella giornata di giovedì – si legge nella nota – è stata predisposta una pattuglia della Polizia Municipale per verificare la situazione. Da venerdì, però, tutto è tornato come prima: traffico fuori controllo e nessuna vigilanza».

La Confail Faisa Calabria esprime indignazione per il mancato intervento definitivo e accusa gli organi competenti di sottovalutare la gravità del problema. Il sindacato chiede «misure concrete per fermare i trasgressori e garantire la sicurezza della circolazione», annunciando che, in assenza di risposte, sarà costretto ad avviare le procedure di raffreddamento previste.

L’organizzazione conferma infine che continuerà a monitorare la situazione in Via Quattromani a Cosenza, un’area che, senza controlli costanti, rischia di trasformarsi in una trappola per conducenti e pedoni.