Il sindaco di Caloveto incontra il presidente della Provincia Faragalli: focus su sicurezza, manutenzione e collegamenti nelle aree interne

La viabilità a Caloveto torna al centro dell’azione amministrativa con un nuovo confronto istituzionale dedicato alla sicurezza delle strade e ai collegamenti nelle aree interne. Il sindaco Umberto Mazza ha incontrato il neo presidente della Provincia di Cosenza, Biagio Antonio Faragalli, insieme al consigliere comunale delegato ai lavori pubblici Giuseppe Sapia, per affrontare una delle questioni ritenute più urgenti dall’esecutivo cittadino: la condizione della rete viaria e gli interventi necessari sui tratti più delicati.

Nel corso dell’incontro, definito positivo e operativo, Mazza ha ribadito che la viabilità non può essere considerata solo una questione tecnica legata all’asfalto, ma un tema che incide direttamente sul diritto alla mobilità, sulla sicurezza quotidiana e sulla qualità della vita dei cittadini, in particolare di chi vive nei territori interni.

Tra i punti affrontati c’è l’intervento immediato già avviato sulla Strada Provinciale 251, uno dei tratti maggiormente colpiti dai recenti eventi alluvionali causati dai cicloni Harry e Jolina. Un’attenzione particolare, quindi, ai segmenti più fragili della rete stradale, in un’area che continua a fare i conti con le conseguenze del maltempo.

Accanto a questo primo fronte, l’amministrazione ha annunciato che nelle prossime settimane partiranno anche gli interventi di bitumazione su alcuni tratti urbani della strada provinciale che conduce a Bocchigliero. Si tratta di un’opera mirata in una zona considerata particolarmente sensibile, dove vivono anche cittadini anziani con difficoltà di deambulazione e dove le condizioni del manto stradale rappresentano un problema concreto nella vita di tutti i giorni.

L’incontro tra il Comune e la Provincia si inserisce in un percorso di dialogo già avviato il 19 marzo, in occasione dell’assemblea dei sindaci, e punta a rafforzare una collaborazione istituzionale fondata su ascolto e condivisione delle priorità. Per il sindaco Mazza, la disponibilità manifestata dal presidente Faragalli rappresenta un segnale importante per il territorio.

«Abbiamo trovato – sottolinea il Primo cittadino – grande disponibilità da parte del Presidente Faragalli e della Provincia. Questo è il segnale che i territori, quando fanno squadra, riescono a trasformare le esigenze in risposte concrete».

Dal Comune arriva anche la conferma della piena disponibilità a proseguire lungo questa linea di collaborazione con gli altri enti, nella convinzione che soltanto attraverso un lavoro comune sia possibile affrontare in modo efficace le criticità infrastrutturali che interessano le aree interne del Cosentino.

Per l’amministrazione comunale, infatti, la manutenzione e il miglioramento della rete viaria restano una priorità strategica, non soltanto per garantire collegamenti più efficienti, ma anche per assicurare condizioni di sicurezza, accessibilità e dignità a chi vive ogni giorno il territorio.

«La manutenzione e il miglioramento della rete viaria – conclude Umberto Mazza – sono una priorità strategica. Non si tratta solo di collegamenti, ma di garantire sicurezza, accessibilità e dignità a chi ogni giorno vive e attraversa il nostro territorio».