Il 10 giugno visita del capo del Corpo nazionale Eros Mannino con i sottosegretari Ferro e Prisco

Una nuova sede per rafforzare la presenza operativa dei Vigili del Fuoco a Cosenza e rispondere in modo più adeguato alla crescente domanda di sicurezza dei cittadini. Il 10 giugno 2026 il capo del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, l’ingegnere Eros Mannino, sarà in provincia di Cosenza nell’ambito di un programma di visite ai Comandi della Calabria.

Mannino sarà accompagnato dai sottosegretari di Stato al Ministero dell’Interno Wanda Ferro ed Emanuele Prisco. Saranno presenti anche il comandante provinciale dei Vigili del Fuoco di Cosenza, Roberto Fasano, il direttore regionale dei Vigili del Fuoco Calabria, Maurizio Lucia, e altri dirigenti del Corpo.

A Cosenza la cerimonia per la nuova sede del Comando

Il programma della visita prevede, a partire dalle 10, la cerimonia di posa della prima pietra della nuova sede del Comando dei Vigili del Fuoco di Cosenza. L’appuntamento si svolgerà nel cantiere di viale Magna Grecia, dove sorgerà il nuovo edificio destinato a ospitare uomini, mezzi e uffici del Comando provinciale.

Al termine della cerimonia è previsto un punto stampa. Successivamente le autorità effettueranno una breve visita all’attuale sede del Comando, in viale della Repubblica 56, prima di spostarsi a Trebisacce.

Un investimento in sicurezza per la città

Il cantiere della nuova sede è stato attivato nell’area messa a disposizione dal Comune di Cosenza per i Vigili del Fuoco. Si tratta di una superficie di circa 9mila metri quadrati, sulla quale sarà realizzato un edificio con una “impronta” di circa 2mila metri quadrati, articolato su tre piani fuori terra.

La struttura ospiterà la logistica per il personale e i mezzi dei Vigili del Fuoco, oltre agli uffici del Comando. L’obiettivo è rinnovare una sede operativa da sempre presente nella città di Cosenza, rendendola più funzionale, moderna e adeguata alle esigenze del territorio.

La nuova sede viene quindi indicata come un vero investimento in sicurezza, destinato a migliorare l’organizzazione del servizio e la capacità di risposta del Corpo nazionale in un’area strategica della provincia.

La visita al distaccamento di Trebisacce

Dopo la tappa cosentina, le autorità raggiungeranno Trebisacce. Dalle 12 è prevista la visita alla sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco, situato in via 25 Aprile – SP253.

Il distaccamento operativo di Trebisacce svolge un ruolo importante nella vasta zona nord-ionica della provincia di Cosenza, insieme ai presìdi di Corigliano-Rossano e Castrovillari. L’immobile messo a disposizione dal Comune di Trebisacce è ritenuto idoneo a ospitare un distaccamento permanente.

Successivamente, il sindaco di Trebisacce, insieme ai sindaci del comprensorio, incontrerà le autorità nella Sala Consiliare del Municipio. Anche al termine di questo incontro è previsto un punto stampa.