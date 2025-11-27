Il pizzaiolo napoletano Vincenzo Capuano, tra i volti più seguiti sui social e punto di riferimento della pizza contemporanea, annuncia l’arrivo del suo nuovo locale in Calabria. «A Rende sta per succedere qualcosa che cambierà per sempre il modo di mangiare la pizza», afferma nel video diffuso online, mostrando in anteprima i lavori in corso.

La nuova pizzeria sorgerà in via Busento 2, dove – racconta Capuano – ha trovato casa la sua “pizza contemporanea”, compreso il caratteristico taglio con le forbici, diventato un marchio distintivo del suo stile.

Passeggiando all’interno del locale ancora in allestimento, il pizzaiolo svela anche la data dell’inaugurazione: domenica 30 novembre alle 18.30. «Il forno è già caldo, ci siamo», dice visibilmente emozionato. «Sono felice di aprire qui, in una città ricca di tradizione e di persone vere e genuine».

Per l’apertura sono previsti due omaggi speciali: una maglia in edizione limitata dedicata alla Calabria per i primi 100 partecipanti, e pizze illimitate per tutta la serata, con un richiamo immancabile alla ’nduja – «la vostra bellissima ’nduia che incontra la pizza contemporanea», sottolinea Capuano.

Durante l’evento sarà presente anche il nonno del pizzaiolo, protagonista del celebre piatto “pasta e patate”, ormai parte dell’immaginario social della famiglia Capuano. «Sarà una festa bellissima. Viviamo questo sogno insieme, perché vivere di pizza è meraviglioso», conclude Capuano nel suo messaggio social ai fan.