Da oggi a domenica 2 novembre sono attesi più di 25,7 milioni di veicoli in circolazione sulla rete Anas. In Calabria traffico in aumento lungo l’A2, la Statale 106 Jonica e la 18 Tirrena Inferiore. L’AD Gemme: “La sicurezza dipende dai comportamenti di ciascuno di noi: rispettiamo i limiti e niente cellulare alla guida”

Fine settimana di traffico intenso anche in Calabria per il ponte di Ognissanti. Secondo le stime di Anas (Gruppo FS Italiane), tra oggi e domenica 2 novembre sono previsti 25,7 milioni di spostamenti di autoveicoli lungo la rete stradale e autostradale nazionale.

In regione, le direttrici più interessate saranno la A2 “Autostrada del Mediterraneo”, che attraversa la Calabria da nord a sud, la statale 106 Jonica e la statale 18 Tirrena Inferiore, arterie particolarmente trafficate in occasione delle festività dedicate alla commemorazione dei defunti, che generano spostamenti di breve e media durata verso i luoghi di origine.

Traffico in aumento già da venerdì pomeriggio e sabato mattina per le partenze dai grandi centri urbani, mentre i maggiori flussi di rientro sono attesi nella giornata di domenica.

“In queste festività – ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme – chiediamo a chi si mette in viaggio di rispettare i limiti di velocità, le distanze tra i veicoli e di evitare qualsiasi tipo di distrazione alla guida, innanzitutto con l’uso del cellulare. Ricordiamoci sempre che la sicurezza dipende dai comportamenti di ciascuno di noi. Come recita il nostro spot, quando sei alla guida tutto può aspettare”.

Il divieto di transito dei mezzi pesanti sarà in vigore sabato 1° novembre e domenica 2 novembre, dalle ore 9 alle 22.

Anas ricorda inoltre la campagna di sensibilizzazione “Guida e Basta!” contro distrazioni, alcol e droghe al volante, e invita gli automobilisti a informarsi in tempo reale sulle condizioni della viabilità tramite l’app gratuita “VAI”, disponibile su App Store e Play Store, o contattando il numero verde 800.841.148 del servizio clienti Pronto Anas.