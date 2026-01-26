I consiglieri comunali contestano la scelta dell’amministrazione Caruso di chiudere i varchi di via Arabia e via Nicola Parisio: «Provvedimento illogico e senza dati a supporto»

La gestione della viabilità cittadina continua a rappresentare un nodo critico per l’amministrazione comunale guidata dal sindaco Franz Caruso. Secondo i gruppi consiliari di opposizione, le scelte operate negli ultimi anni hanno aggravato la circolazione soprattutto nel centro città, dove «la mancanza di programmazione» e l’adozione di provvedimenti «non supportati da dati concreti» avrebbero prodotto effetti negativi evidenti, come il congestionamento quasi permanente di via Roma.

Nel mirino finisce ora l’installazione di una nuova telecamera nel pieno centro urbano, parte delle misure previste dalla delibera n. 168 del 28 dicembre 2024, con la quale la giunta aveva annunciato una riorganizzazione degli orari di accesso alle ZTL. Un provvedimento che all’epoca aveva generato ampio dibattito pubblico, tanto da spingere l’assessore competente a precisare che non si trattava dell’introduzione di nuove zone a traffico limitato, ma dell’installazione di dispositivi tecnologici «per garantire il rispetto delle regole».

A distanza di due anni, i lavori di installazione dei varchi elettronici in via Nicola Parisio e via Arabia chiariscono, secondo l’opposizione, l’intenzione dell’amministrazione di chiudere al traffico la cosiddetta ZTL Santa Teresa. Non è ancora noto l’orario di attivazione: inizialmente, alcuni passanti avevano interpretato la segnaletica come indicazione di una chiusura h24, mentre ora sembrano emergere ipotesi differenti. Per i consiglieri comunali, tuttavia, «il problema non è l’orario, ma la scelta in sé».

Se la chiusura originaria, introdotta durante la giunta Occhiuto, appariva legata al forte afflusso della movida, ora – spiegano – quella stessa area è «quasi del tutto svuotata», con una presenza notturna drasticamente ridotta. Per questo giudicano «illogico e privo di fondamento» chiudere i varchi oggi, quando la pressione veicolare sulla zona non richiederebbe restrizioni. L’opposizione teme inoltre ripercussioni dirette su via Misasi e via Roma, dove il traffico potrebbe intensificarsi ulteriormente, così come su viale degli Alimena all’incrocio con via Arabia.

«Siamo certi che il Sindaco vorrà riconsiderare una decisione che riteniamo assurda», scrivono i consiglieri, sottolineando come la misura, così concepita, rischi di aggravare una situazione già problematica.

Il comunicato è firmato dai consiglieri comunali di opposizione: Francesco Caruso, Francesco Cito, Giuseppe d’Ippolito, Alfredo Dodaro, Francesco Luberto, Ivana Lucanto, Antonio Ruffolo, Francesco Spadafora e Michelangelo Spataro.