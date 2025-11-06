Il vicepresidente vicario del Comitato Regionale Calabria della LND si è spento dopo una vita dedicata allo sport e ai giovani

Con profondo cordoglio, il mondo del calcio calabrese piange la scomparsa del Prof. Antonio Ferrazzo, originario del catanzarese ma trapiantato a Cetraro ormai da più di cinquant’anni, vicepresidente vicario del Comitato Regionale FIGC-LND Calabria, figura di riferimento per lo sport dilettantistico e per la crescita del movimento calcistico nel Tirreno cosentino.

Per oltre trent’anni, Ferrazzo ha ricoperto con dedizione il ruolo di consigliere regionale, distinguendosi per impegno, serietà e autentica passione per il calcio e per i giovani atleti.

Il cordoglio del presidente Mirarchi

Profondamente colpito il presidente del Comitato Regionale, Saverio Mirarchi, che ha voluto ricordarlo con parole di grande affetto: «Perdiamo oggi non solo un dirigente di grande valore, ma un amico sincero e un autentico promotore dei valori sportivi. Antonio ha dedicato la sua vita al calcio calabrese con una passione instancabile e un'integrità morale esemplare. Il suo impegno costante per lo sviluppo del movimento calcistico nella provincia di Cosenza e nell’Alto Tirreno ha rappresentato un faro per tutti noi. Il suo lascito non sarà dimenticato e continuerà a ispirare il nostro lavoro quotidiano. A nome di tutto il Comitato Regionale FIGC-LND Calabria, esprimo le più sentite condoglianze alla famiglia Ferrazzo in questo momento di immenso dolore».

Per onorare la memoria del professor Ferrazzo, il Comitato Regionale Calabria ha disposto che in tutte le gare dei campionati dilettantistici e giovanili, in programma dal 7 al 10 novembre, venga osservato un minuto di raccoglimento.