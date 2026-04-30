Si scaldano i motori per la 25^ edizione della Cronoscalata del Pollino, uno degli appuntamenti più attesi del panorama automobilistico del Sud Italia, in programma dall’1 al 3 maggio 2026 a Morano Calabro.

Saranno oltre 160 i piloti al via, provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi lungo il suggestivo e difficile tracciato che attraversa il territorio del Pollino, per la gara di velocità in salita Aci Sport, offrendo spettacolo, adrenalina e competizione ad alto livello.

L’evento è organizzato da Asa Castrovillari, presieduta da Massimo Minasi, in collaborazione con l’amministrazione comunale di Morano Calabro e la partecipazione dell’Associazione Sparco Chiuso, a testimonianza di una forte sinergia tra istituzioni e realtà associative del territorio. La kermesse può inoltre contare sul contributo e sul patrocinio dell’Automobile Club Cosenza, oltre che sul patrocinio di Aci Sport, che confermano il prestigio e la rilevanza sportiva della competizione nel calendario nazionale.

Il programma

La manifestazione prenderà ufficialmente il via già nella serata di oggi alle ore 19:00, con un evento inaugurale aperto al pubblico presso la Villa Comunale di Morano Calabro, dove protagonisti saranno gastronomia e musica, per accogliere piloti, appassionati e visitatori in un clima di festa.

Venerdì 1 maggio

• Ore 8:30: Apertura paddock

• Dalle ore 11:00 alle 18:30: Verifiche

• Dalle ore 19:00: Gastronomia e musica presso la Villa Comunale

Sabato 2 maggio

• Ore 7:30: Chiusura percorso

• Ore 9:00: Start prove

• Dalle ore 19:00: Gastronomia e musica presso la Villa Comunale

Domenica 3 maggio

• Ore 7:30: Chiusura percorso

• Ore 9:00: Start gara

• Ore 17:00: Premiazione presso il Chiostro di San Bernardino