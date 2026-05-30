In 12 edizioni sono stati percorsi oltre 11.400 chilometri e raccolti quasi 2 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca in Italia e all’estero, oltre a borse di studio, supporto psicologico per pazienti oncologici e familiari

A fine maggio si conclude il Giro d’Italia, ma ci sono traguardi che vanno oltre una classifica, un cronometro o una medaglia: dall’1 al 6 giugno torna “Da Santo a Santo”, la maratona ciclistica solidale promossa dalla Fondazione Giovanni Celeghin ets, ente del Terzo Settore nato nel 2012 per ricordare l’imprenditore Giovanni Celeghin, scomparso nel 2011 a causa di un glioblastoma multiforme. Un progetto che, negli anni, ha trasformato il dolore in forza e il ricordo in gesti concreti. Giunta alla sua 13esima edizione, “Da Santo a Santo” unisce sport, memoria e impegno civile per sensibilizzare l’opinione pubblica sui tumori cerebrali, tra le patologie oncologiche più rare e aggressive.

Ancora una volta, il cuore pulsante di questo viaggio sarà Fabio Celeghin, amministratore delegato del gruppo Dmp Spa e vicepresidente della Fondazione, che affronterà in sella alla sua bicicletta un percorso in solitaria di circa 1.400 chilometri, suddiviso in sei tappe lungo la penisola. Un viaggio che, anno dopo anno, si rinnova come gesto concreto di speranza e determinazione.

L’itinerario ricalca lo spirito originario della manifestazione: attraversare l’Italia da un “Santo” all’altro, cucendo assieme territori, comunità e storie diverse lungo un unico filo di solidarietà. Il percorso previsto si articolerà in sei tappe: si parte da Reggio Calabria - la città di San Giorgio - il primo giugno e si arriva a Padova - la città di Sant’Antonio - passando da Cosenza, Potenza, Bari, Vasto (Chieti) e Pesaro. Un percorso che scala l'Appennino, unisce il Sud e il Nord del Paese e porta con sé il peso e il privilegio di rappresentare migliaia di pazienti e famiglie. Il viaggio di Fabio Celeghin sarà in solitaria solo fino all’ultima parte del percorso, quella alla volta di Padova: qui anche quest’anno è prevista la partecipazione di cittadini, pazienti, appassionati e sostenitori che vogliono condividere la strada e il senso di questa iniziativa.

Dal 2012 a oggi, “Da Santo a Santo” ha costruito una rete sempre più ampia di sostenitori, volontari, aziende e istituzioni che hanno scelto di impegnarsi. I risultati raggiunti testimoniano la forza del progetto: in 12 edizioni sono stati percorsi oltre 11.400 chilometri e raccolti quasi 2 milioni di euro per finanziare progetti di ricerca in Italia e all’estero, oltre a borse di studio, supporto psicologico per pazienti e caregiver e dotazioni tecnologiche per strutture ospedaliere. L’obiettivo dell’iniziativa, quest’anno, è superare i 215.000 euro raccolti nell’edizione 2025.