Per i ragazzi del presidente Teodoro Guzzetta e del tecnico Giuseppe Massei si tratta della terza Coppa conquistata nel giro di sei anni. I due precedenti trofei risalgono al 2019, a Boscoreale, sempre in Campania, e al 2020 a Cascia, in terra umbra. Nella finale disputata nello stadio “Liguori” di Torre del Greco i siciliani hanno battuto per 2 a 0 i colleghi del Napoli che si erano aggiudicati l’edizione 2024 a Viareggio.

Per Trinacria sono andati a segno Costa e Rigano. Trinacria era giunta alla sfida decisiva dopo avere superato ai quarti di finale per 4 a 0 Avellino (Alfieri, doppietta di Giuseppe Rizzo e Cirri). In semifinale, invece, netto il successo sui medici di Bologna (3 a 0: doppio Costa e Giuseppe Rizzo). Il Napoli del presidente Giovanni Borrelli a sua volta nei quarti aveva rifilato un poker al Melito Porto Salvo (4 a 1 il risultato: Spinelli per i calabresi e poi Apicella, doppietta di Lupacchio e Galiero) per poi piegare in semifinale il Cosenza, 3 a 2, dopo i tempi supplementari (Rea, Scarlata e Lupacchio per i padroni di casa e doppio Zicarelli per i calabresi).

Al terzo posto proprio i silani grazie al successo sul Bologna per 3 a 2 (scatenato Zicarelli, autore di una tripletta e migliore marcatore del torneo con i suoi cinque centri, per i felsinei Lanzi e Paterno). Nei quarti il Cosenza aveva pareggiato 2 a 2 con Napoli Flegrea (nell’ordine Ruggiero, Scrima, Cannavale e Fabbricatore), avanzando grazie al migliore piazzamento nella fase eliminatoria). Alla final eight ha partecipato pure Salerno che dopo il 4 a 1 con Bologna (autogol di Mineo, Lanzi, Tamanini, Desiderio e D’Angelo) ha vinto il Trofeo dell’Amicizia: 4 a 2 sul Melito Porto Salvo (tripletta di Genovese, Ruosi, Guido Zavettieri e Guadagno).

I reggini nell’Albo d’Oro della manifestazione mantengono la leadership grazie ai loro sette successi. Trinacria a quota 3 raggiunge Reggio Calabria, due coppe per Cosenza, Milano-Brianza e Napoli, una Firenze, Bari, Flegrea e Palermo. Trinacria prossimamente sfiderà per la conquista della Supercoppa i campioni d’Italia 2025 del Taranto. I siciliani sono i detentori del trofeo vinto l’anno scorso a Carini.

La Coppa Italia sulla “Costa del Vesuvio” ha segnato anche il rinnovo del direttivo dell’Asd Nazionale Medici Calcio. Il dottore Giovanni Borrelli è stato rieletto presidente (per lui si tratta del terzo mandato consecutivo). Confermati nel Consiglio 2026-2029 Antonio Caputo di Cosenza (vicepresidente) e Francesco D’Amelio (Avellino). Le new entry sono Nino Zavettieri (Melito Porto Salvo) ed Ernesto Gelonesi (Bologna) che l’ha spuntata al ballottaggio su Luigi Ferrara (Napoli Flegrea). Escono Pino Naim (Reggio Calabria) e Teodoro Guzzetta (Trinacria). Confermato nel ruolo di segretario Francesco Stanzione (Napoli). Torna in campo anche la Nazionale dei medici. L'11 ottobre, alle 18.30, a Cava dei Tirreni, la sfida con la Nazionale della Polizia penitenziaria. Il ricavato andrà in beneficenza alla struttura dell'ex Onpi.