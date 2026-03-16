La Bim Bum Basket Rende ci prova, resta agganciata alla partita per tre quarti e per lunghi tratti gioca alla pari con il Barcellona Basket, ma nel finale cede alla maggiore lucidità degli ospiti: al PalaQuattromiglia finisce 67-82. Una sconfitta che pesa soprattutto per ciò che valeva in chiave salvezza: i biancorossi avevano bisogno di sfruttare il fattore campo e fare punti pieni per rimettere in moto una classifica che resta complicata.

Il Barcellona consolida la sua posizione di metà graduatoria, mentre la Bim Bum resta all’ultimo posto insieme al Mola. A rendere il quadro più duro ci pensa anche il successo del Bari, che allunga e sale a +4 dopo la vittoria interna contro Brindisi. Con sei giornate ancora da giocare in regular season, per Boccasavia e compagni la missione diventa chiara: alzare subito il livello per provare almeno a centrare un posto nei play-out e tenere accesa la speranza di salvezza.

E dire che l’avvio era stato incoraggiante. Rende entra bene in partita, regge l’urto e arriva all’intervallo con uno scarto minimo: 36-38. Anche il terzo quarto scorre sul filo, con i siciliani avanti di sei al 30’: 55-61. È nell’ultimo periodo che riemergono i limiti già visti in stagione: calo d’intensità, qualche errore di troppo e difficoltà a reggere i possessi decisivi. Barcellona ne approfitta, piazza il parziale che spacca la gara (12-21) e gestisce il finale senza affanni, portando via due punti meritati.

Per la Bim Bum resta l’amarezza di un’altra occasione sfumata, ma anche un dato che non va buttato: quando la squadra mantiene concentrazione e ritmo, può giocarsela. Ora però serve un cambio di passo immediato: il rush finale non concede margini e la strada per evitare la retrocessione diretta passa dalla capacità di trasformare le buone frazioni in quaranta minuti pieni.

Rende 67 – Barcellona 82

Rende: Gagliardi ne, Usai 7, Diakhate 13, Cavalieri 7, Cerchiaro ne, Lucadamo, Boccasavia 13, Cagnacci 13, Schifeo 5, Yeyap 9. All. Carbone

Barcellona: Okereke 4, Di Marzio, Aguzzoli 25, Malkic 14, Sebastianelli 8, Dancetovic 2, Cessel 9, Lautaro 19, Galipò 1, Grivo ne. All. Bartocci

Arbitri: Catalano e Shamsaddinlou