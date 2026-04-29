Il pareggio per 1-1 contro il Lecce Women vale la salvezza matematica. Le gialloverdi restano l’unica compagine della Calabria nel panorama nazionale del calcio femminile. Il CUS Unical Women ha centrato l’obiettivo più atteso: la permanenza nel campionato nazionale di Serie C. In un’ultima giornata carica di tensione, la formazione gialloverde ha strappato un prezioso 1-1 sul difficile campo del Lecce Women.

Un punto fondamentale che ha dato il via ai festeggiamenti per un gruppo capace di lottare con carattere e compattezza contro ogni pronostico della vigilia. Il "modello Unical”: identità, gioventù e studio Il risultato ottenuto dalle ragazze allenate da Luisa Orlando va oltre il semplice dato sportivo. Il progetto del Centro Universitario Sportivo si distingue per caratteristiche uniche: Identità territoriale: L’organico e lo staff sono composti esclusivamente da calabresi. Dual Career: Molte atlete sono studentesse dell’Ateneo, a testimonianza di un modello vincente che integra studio e sport agonistico.

Linea verde: La squadra è la terza più giovane del torneo, un primato che ha garantito anche importanti riscontri in termini di minutaggio e valorizzazione dei talenti locali. Un verdetto conquistato sul campo: i protagonisti Grande entusiasmo ai vertici della società e dell’Ateneo per il mantenimento della categoria, che conferma il CUS Unical come unico baluardo calabrese nella Serie C femminile. Il Presidente del CUS, Giannantonio Cuomo, ha espresso profonda fierezza: «Questa salvezza è il premio per il sacrificio, la passione, la dedizione ed i valori tecnici di queste atlete e di tutto lo staff».

Sulla stessa linea Francesca Stancati, responsabile del Calcio a 11 Femminile: «Essere l’unica squadra calabrese in questa categoria è una responsabilità che sentiamo forte, e aver mantenuto la posizione sul campo dimostra che il nostro modello di integrazione tra studio e sport agonistico è vincente». Un progetto d’eccellenza La Polisportiva universitaria, nel ringraziare tifosi e sponsor per il sostegno costante, guarda già al futuro. La permanenza nella categoria nazionale rappresenta non solo un traguardo sportivo, ma il consolidamento di un percorso di eccellenza e sostenibilità che pone l’Unical in prima linea nella promozione sociale dello sport femminile in Calabria.