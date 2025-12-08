Il Cassano Sybaris conferma il suo ottimo stato di forma con un successo sul campo della Virtus Acri nella sfida della tredicesima giornata del girone A di Promozione. A decidere il match del “Pasquale Castrovillari” è stato il gol di Foissac nel primo tempo, sufficiente per portare a casa tre punti pesanti. La ripresa ha visto l’Acri avere l’occasione per il pareggio, ma il rigore calciato da Tiengo è stato neutralizzato dal portiere cassanese Michelutti.

Al termine della gara, l’allenatore Diego Burgo ha commentato ai microfoni del nostro network la prova della sua squadra: «Partita durissima su un campo pesantissimo – ha detto il tecnico – potevamo chiuderla nel primo tempo, anche nel secondo abbiamo avuto due o tre occasioni per raddoppiare. Quando non fai il 2-0 contro una squadra come l’Acri, che lotta fino all’ultimo minuto, rischi di soffrire. Poi c’è stato un rigore assolutamente inesistente, ma Michelutti ha fatto il miracolo e ci portiamo a casa tre punti pesantissimi».

Dopo 13 giornate, il Cassano è terzo in classifica a quota 26 punti, a due lunghezze dalla capolista Plm Morrone e subito dietro il Mesoraca. Burgo non si accontenta: «Siamo partiti per fare un buon campionato e migliorare la posizione dello scorso anno. Finché restiamo lì in alto, ce la giocheremo con tutti».

Il tecnico ha anche commentato l’andamento generale del campionato e le favorite per il salto di categoria: «Secondo me il Mesoraca è la squadra più attrezzata, con due anni di lavoro alle spalle. La vittoria della Morrone contro il Corigliano non mi sorprende, sono una società seria con un grande allenatore. Credo che queste tre squadre si giocheranno comunque il campionato fino alla fine».