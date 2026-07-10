L’avvocato cosentino alle redini della nuova società biancorossa. Per lui in passato esperienze importanti in tante realtà
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Roberto Principe è il nuovo direttore sportivo del City Rende F.C.. La squadra guidata da Roberto Occhiuzzi ha scelto il noto avvocato cosentino per affidargli la guida tecnica della neonata società che, molto probabilmente, giocherà nel campionato di Promozione nella prossima stagione.
Il comunicato ufficiale
Le grandi storie si costruiscono un passo alla volta, con programmazione, visione e le persone giuste al posto giusto. Da settimane lavoriamo senza sosta dietro le quinte, ed è arrivato il momento di posare la prima, importantissima pietra del nostro progetto.
Siamo fieri di annunciare che l’Avvocato Roberto Principe è il nuovo Direttore Sportivo del City Rende F.C. per la stagione 2026/2027!
Un professionista serio, un uomo di calcio che non ha bisogno di presentazioni e che porta a Rende un bagaglio d’esperienza straordinario:
Promozione in Eccellenza con il Roggiano (14/15)
Responsabile Settore Giovanile del Rende Calcio in Serie D (16/17)
DS del Castrovillari nell’anno del ritorno in Serie D (17/18)
Vittoria del campionato di Promozione e Finale di Coppa Italia con la Morrone (2018-2021)
Esperienza in Eccellenza alla guida della Paolana (23/24)
Il Direttore è già al lavoro da giorni per plasmare il futuro biancorosso, tassello dopo tassello, con la competenza che lo contraddistingue.
Benvenuto nella famiglia del City Rende F.C., Direttore! Buon lavoro!