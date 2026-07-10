Il calciomercato dilettantistico non conosce sosta e continua a regalare colpi di scena a ripetizione. Nel massimo campionato regionale l’aria è più incandescente che mai: le società muovono le loro pedine tra colpi internazionali, addii dolorosi e conferme strategiche per presentarsi ai nastri di partenza della nuova stagione nelle migliori condizioni possibili.

Trebisacce: via alla rivoluzione

Dopo il silenzio delle ultime settimane, riaccende i riflettori il Trebisacce. La vera squadra-sorpresa dell'ultimo campionato di Eccellenza ha deciso di rompere gli indugi, inaugurando un profondo restyling. L'addio del direttore sportivo Rugiano ha inevitabilmente dato il via a un effetto domino: hanno già salutato la compagnia Juan Heredia e Facundo Lamberti (entrambi volati in Serie D), mentre rimangono con le valigie in mano il capitano Maxi Sbrissa e il difensore Kerve.

La dirigenza giallorossa, però, non è rimasta a guardare e ha subito calato i primi due assi sul tavolo delle trattative: uno è Jonval Gange (classe 2005), difensore moderno nato a Buenos Aires e cresciuto nel settore giovanile del Villa Dalmine (Serie B argentina). Già da tre stagioni in Italia (ex Cassano Sybaris e Cotronei), fa della fisicità, del salto e della corsa sulla fascia destra i suoi punti di forza, offrendo ampie garanzie anche al centro della difesa.

L'altro è Luizinho Da Silva, classe 1995, attaccante portoghese proveniente dallo Sport União Sintrense. Una punta centrale fisica e strutturata, perfetta per fare da "boa", ma dotata anche di grande progressione e tecnica, capace di svariare su tutto il fronte offensivo per non dare punti di riferimento alle difese avversarie.

A blindare il reparto di centrocampo ci penserà invece Giovanni Pompameo (classe 2007). Il diciannovenne, reduce da una stagione 2025/26 da assoluto protagonista, ha rinnovato l'accordo con il club dopo essersi conquistato la maglia da titolare nello scacchiere di Mister Malucchi grazie a duttilità, umiltà e professionalità.

Sersale: si riparte dalle certezze

Non sta a guardare la neopromossa Sersale. Dopo aver festeggiato la storica promozione in Eccellenza, il club ha deciso di ripartire dal nucleo solido che ha firmato l'impresa, annunciando i primi due blindatissimi rinnovi.

Resta in rosa Kovriaha Maksym, la cui conferma rappresenta il naturale prosieguo di un percorso fatto di sacrifici e qualità. Il calciatore ha espresso così la sua gioia: «La riconferma è il premio più bello per il grande lavoro svolto insieme. Restare qui è stata una scelta naturale: mi sono trovato benissimo fin dal primo giorno, sia con un gruppo squadra fantastico, sia con una società seria, tranquilla e sempre presente. Sono pronto a dare tutto anche in questa nuova categoria».

Insieme a lui, firma il rinnovo anche Marco Battigaglia, entusiasta di poter continuare la sua avventura in maglia rossoblù: «Poter continuare questo percorso è motivo di grande soddisfazione e ripaga il lavoro svolto durante l’ultimo anno. Qui ho trovato un ambiente ideale fin dal primo giorno, una società vicina e un gruppo straordinario. Affronterò l'Eccellenza con entusiasmo e la voglia di dare il massimo per questi colori».