La società annuncia il ritorno del pubblico dopo circa nove anni di attesa e ringrazia il sindaco Principe per la collaborazione istituzionale

Da domenica 1 novembre le gradinate dello stadio comunale Marco Lorenzon torneranno ad accogliere i tifosi. Lo annuncia il City Rende F.C., che descrive la riapertura al pubblico come il risultato di un percorso condiviso con l’amministrazione comunale e richiama un’attesa durata circa nove anni.

La comunicazione della società segue quella del Comune sul completamento delle verifiche e sul parere favorevole della Commissione di Vigilanza. Il club ringrazia il sindaco Sandro Principe per il contributo al percorso che consentirà il ritorno dei sostenitori sugli spalti.

City Rende, gli interventi e la collaborazione con il Comune

Secondo quanto riferito dalla società, la collaborazione con l’amministrazione ha consentito alla dirigenza di intervenire nell’arco di due mesi sul ripristino e sul miglioramento funzionale degli impianti.

Il City Rende attribuisce inoltre un ruolo determinante al Comune per il perfezionamento delle verifiche di idoneità strutturale e il completamento dell’iter amministrativo necessario alla riapertura.

Nella precedente comunicazione, l’amministrazione aveva ricordato la ristrutturazione finanziata con risorse PNRR, completata nell’ultimo anno, e la successiva attività di adeguamento ai parametri normativi. Il percorso tecnico si è concluso con il parere favorevole della Commissione di Vigilanza.

Al Lorenzon disponibili 1.511 posti

La disponibilità annunciata dal Comune è di 1.511 posti, distribuiti tra i due settori dello stadio.

La Tribuna A, comprensiva dei suoi due ampliamenti, potrà accogliere 879 spettatori, mentre nella Tribuna B saranno disponibili 632 posti. In ciascuna delle due tribune sono previsti cinque posti destinati alle persone con disabilità.

Il ringraziamento della società a Sandro Principe

La dirigenza dedica un passaggio della nota al sindaco, al quale riconosce un ruolo nel completamento del percorso istituzionale.

«Guardiamo a questo momento con grande entusiasmo e profonda gratitudine verso l’Onorevole Sandro Principe per la sensibilità dimostrata», dichiara il City Rende.

Per la società, il ritorno dei tifosi rappresenta anche la possibilità di ricostruire il rapporto tra squadra e pubblico nello stadio cittadino: «Da oggi si apre una nuova pagina per il calcio rendese, che potrà nuovamente contare sul fondamentale abbraccio del suo pubblico sulle gradinate del glorioso Stadio Comunale “Marco Lorenzon”».