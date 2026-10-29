Parere favorevole della Commissione di Vigilanza dopo la ristrutturazione e gli adeguamenti. Da domenica torna l’accesso dei tifosi alle tribune

Lo stadio Lorenzon di Rende riapre al pubblico con 1.511 posti disponibili. L’annuncio arriva dall’amministrazione comunale, al termine dei lavori di ristrutturazione finanziati con risorse PNRR e dei successivi adeguamenti ai parametri previsti dalla normativa.

La conclusione dell’attività tecnica e il parere favorevole della Commissione di Vigilanza consentiranno alla squadra cittadina di tornare ad accogliere tifosi e appassionati sugli spalti già da domenica prossima.

Stadio Lorenzon, i posti nelle tribune A e B

La disponibilità annunciata è suddivisa tra i due settori dell’impianto. Nella Tribuna A, comprensiva dei suoi due ampliamenti, saranno accessibili 879 posti. Nella Tribuna B i posti saranno invece 632.

In ciascuna tribuna sono previsti cinque posti destinati alle persone con disabilità.

I lavori PNRR e il parere della Commissione di Vigilanza

Secondo quanto comunicato dal Comune, nell’ultimo anno la struttura amministrativa ha completato la ristrutturazione dello stadio attraverso i finanziamenti del PNRR.

Alla conclusione dei lavori è seguita un’attività di adeguamento ai requisiti normativi. Il percorso tecnico si è chiuso con il parere favorevole della Commissione di Vigilanza, ai cui lavori hanno partecipato i rappresentanti delle autorità competenti.

I ringraziamenti dell’amministrazione comunale

L’amministrazione guidata da Sandro Principe ringrazia i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, l’Azienda sanitaria provinciale e il Coni per la collaborazione tecnica.

Il riconoscimento è rivolto anche ai tecnici specializzati del Comune, al dirigente dell’Ufficio tecnico, al comandante della Polizia locale e allo staff di City Rende FC, coinvolti nel percorso che ha portato alla riapertura.