Lo stadio Lorenzon di Rende riapre al pubblico con 1.511 posti disponibili. L’annuncio arriva dall’amministrazione comunale, al termine dei lavori di ristrutturazione finanziati con risorse PNRR e dei successivi adeguamenti ai parametri previsti dalla normativa.

La conclusione dell’attività tecnica e il parere favorevole della Commissione di Vigilanza consentiranno alla squadra cittadina di tornare ad accogliere tifosi e appassionati sugli spalti già da domenica prossima.

Stadio Lorenzon, i posti nelle tribune A e B

La disponibilità annunciata è suddivisa tra i due settori dell’impianto. Nella Tribuna A, comprensiva dei suoi due ampliamenti, saranno accessibili 879 posti. Nella Tribuna B i posti saranno invece 632.

In ciascuna tribuna sono previsti cinque posti destinati alle persone con disabilità.

I lavori PNRR e il parere della Commissione di Vigilanza

Secondo quanto comunicato dal Comune, nell’ultimo anno la struttura amministrativa ha completato la ristrutturazione dello stadio attraverso i finanziamenti del PNRR.

Alla conclusione dei lavori è seguita un’attività di adeguamento ai requisiti normativi. Il percorso tecnico si è chiuso con il parere favorevole della Commissione di Vigilanza, ai cui lavori hanno partecipato i rappresentanti delle autorità competenti.

I ringraziamenti dell’amministrazione comunale

L’amministrazione guidata da Sandro Principe ringrazia i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine, l’Azienda sanitaria provinciale e il Coni per la collaborazione tecnica.

Il riconoscimento è rivolto anche ai tecnici specializzati del Comune, al dirigente dell’Ufficio tecnico, al comandante della Polizia locale e allo staff di City Rende FC, coinvolti nel percorso che ha portato alla riapertura.