In data odierna, personale della Polizia di Stato, in particolare del Commissariato di P.S. di Diamante (CS), ha notificato un provvedimento emesso dal Questore della Provincia di Cosenza, Antonio BORELLI, ai sensi dell’art. 100 del TULPS, a seguito dell’attività svolta dalla Divisione P.A.S della Questura di Cosenza, nei confronti del titolare della licenza di un esercizio pubblico sito nel Comune di Diamante (CS).

Il provvedimento, della durata di dieci (10) giorni, si è reso necessario a causa del ritrovamento di sostanze stupefacenti destinate allo spaccio all'interno del predetto esercizio commerciale.

La finalità dello stesso provvedimento è quella di impedire, attraverso la chiusura dell’attività, il protrarsi di una situazione di pericolo per l'ordine pubblico e la salute pubblica, atteso che l’esercizio era diventato punto di ritrovo e di spaccio.

L’area rimane oggetto di costante monitoraggio da parte delle pattuglie impegnate nel controllo del territorio, anche al fine di verificare il rispetto della misura.