I rossoneri, imbattuti e secondi a un punto dal primo posto, ospitano Letojanni-Messina in un Pala Corigliano atteso pieno

Rossoneri secondi a un punto dalla vetta: domani al Pala Corigliano arriva la quarta forza del girone H. DJ set, diretta social e sorteggio di una maglia ufficiale per una giornata di sport e spettacolo.

La Sprovieri Corigliano Volley continua a marciare forte nel campionato nazionale di Serie B maschile – Girone H, presentandosi alla settima giornata con numeri da grande protagonista: 17 punti conquistati, frutto di sei vittorie su sei, con 18 set vinti e appena 4 persi. Un percorso impeccabile che vale ai rossoneri l’attuale secondo posto in classifica, a un solo punto dalla vetta, segno della solidità e della qualità del gruppo guidato da Giancarlo D’Amico.

Domani alle 18, al Pala Corigliano, la Sprovieri Corigliano Volley affronterà la Tiesse Volley Letojanni-Messina, formazione che occupa la quarta posizione a quota 13 punti (quattro vittorie, due sconfitte, 14 set vinti e 9 persi). Un avversario di valore, capace di mantenersi stabilmente nelle zone alte della classifica, e che rappresenta un test importante per misurare ulteriormente la continuità e l’ambizione dei rossoneri.

Si prospetta una bella giornata di sport, con l’auspicio di una cornice di pubblico numerosa e partecipe. Il pomeriggio sarà arricchito dal DJ set curato da Valentina Reale, mentre la società garantirà la diretta social dell’incontro e aggiornamenti costanti sui propri canali ufficiali, sempre molto seguiti dai tifosi.

Tra i presenti verrà inoltre sorteggiata una maglietta ufficiale della Sprovieri Corigliano Volley, un’iniziativa pensata per coinvolgere ulteriormente il pubblico e rafforzare il legame tra la squadra rossonera e i suoi sostenitori, che stanno accompagnando con entusiasmo questo brillante avvio di stagione.