È stata una giornata di grande soddisfazione per la Corricv-Guglielmo Atletica, protagonista di una straordinaria doppia affermazione alla XII Stracassano, gara inserita nel calendario del Campionato regionale Master su strada.

La formazione gialloblu ha infatti conquistato il successo sia nella classifica assoluta maschile, con Danilo Ruggiero, sia in quella femminile, con Italia Sinopoli, confermando la forza e la compattezza di un gruppo che continua a distinguersi a livello regionale.

La gara maschile

La prova maschile ha regalato grande spettacolo. Già al primo giro erano cinque gli atleti a prendere il comando della gara, ma ben presto il gruppo di testa si è ridotto ai tre protagonisti che avrebbero poi occupato il podio.

Danilo Ruggiero della Corricv-Guglielmo Atletica ha proseguito in gruppo insieme ad Ayoub Idam e al giovane Mattias Rizzotto, entrambi della Scuola Atletica Krotoniate.

I tre hanno mantenuto un ritmo elevatissimo e sono rimasti insieme praticamente fino alle battute finali. A circa 300 metri dal traguardo, però, Ruggiero ha piazzato un imperioso scatto, riuscendo a staccare gli avversari e a conquistare una splendida vittoria.

Alle sue spalle hanno chiuso Ayoub Idam, già campione nazionale Promesse dei 10.000 metri, e il giovane Mattias Rizzotto, a completare un podio di assoluto valore.

Dominio nella gara femminile

Ancora più netta l’affermazione nella prova femminile, dove Italia Sinopoli ha preso immediatamente la testa della gara, imponendo il proprio ritmo fin dalle prime battute.

L’atleta della Corricv-Guglielmo Atletica ha condotto una gara autorevole e ha tagliato il traguardo in solitaria, con un vantaggio di circa due minuti sulle inseguitrici, conquistando così una meritatissima vittoria assoluta.

Una squadra che cresce

La doppia affermazione rappresenta un risultato particolarmente importante per i colori gialloblu, frutto del lavoro, della programmazione e soprattutto della grande dedizione dimostrata dagli atleti durante tutta la stagione.

La Corricv-Guglielmo Atletica ha inoltre schierato in gara numerosi giovani della Scuola Atletica Corigliano-Rossano, guidati dall’allenatrice Maria Giovanna Brindisi, a conferma dell’attenzione che la società riserva alla crescita dei giovani e alla costruzione del futuro dell’atletica calabrese.

Un risultato, dunque, che va ben oltre le due vittorie individuali e che premia l’intero gruppo, protagonista di una giornata di grande sport e di straordinaria affermazione.

Gli atleti saliti sul podio di categoria: Jaser Scorpiniti, Giuseppe Basile, Michelangelo Spingola, Kharina Hlukova, Raffaella Altomare, Faustina Bianco e Maria Giovanna Brindisi

Le presenze istituzionali

Alla manifestazione erano presenti il presidente della Corricv-Guglielmo Atletica Gianfranco Milanese, che ricopre anche il ruolo di responsabile regionale Master e del Campionato regionale Master del quale la Stracassano fa parte, e il vicepresidente Vincenzo Bauleo.

Significativa anche la presenza delle istituzioni sportive e locali, con il presidente FIDAL Calabria Vincenzo Caira, il delegato CONI Salvatore Cropanise, il sindaco di Cassano Iacobini e il consigliere regionale Riccardo Rosa.

Una presenza che testimonia l’importanza crescente del movimento dell’atletica calabrese e del circuito Master regionale, capace di coinvolgere società, atleti, giovani e istituzioni in un percorso comune di promozione dello sport.

L’encomio alla squadra

Il presidente Gianfranco Milanese ha espresso grande soddisfazione per il risultato ottenuto, rivolgendo un particolare encomio a tutti gli atleti della Corricv-Guglielmo Atletica:

«Questa doppia vittoria è il risultato della grande dedizione, dell’impegno e dello spirito di squadra che stanno caratterizzando il nostro gruppo. Vincere sia la classifica maschile sia quella femminile è motivo di grande orgoglio, ma ancora più importante è vedere tanti atleti indossare con entusiasmo i nostri colori e i giovani crescere accanto ai nostri atleti più esperti. A tutti loro va il mio personale ringraziamento e il mio encomio per quanto stanno facendo».

La Corricv-Guglielmo Atletica torna dunque dalla Stracassano con una prestigiosa doppietta e con la consapevolezza di essere sempre più protagonista dell’atletica calabrese.