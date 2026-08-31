Gli spari, poi il silenzio e infine l’allarme lanciato al 112. È questo il quadro ancora frammentario della tragedia avvenuta in un appartamento al civico 12 di via dell’Antracite, nella zona di Pietralata, a Roma, dove i carabinieri hanno trovato tre persone morte.

Secondo le prime informazioni, le vittime apparterrebbero allo stesso nucleo familiare: il padre, la madre e la figlia, una persona con disabilità. I tre sono stati trovati senza vita all’interno della camera da letto. Sui corpi sono state riscontrate ferite provocate da arma da fuoco.

L'intervento dei militari è scattato pochi minuti dopo le 13, quando un parente della famiglia ha chiamato il 112. Da alcune ore non riusciva a mettersi in contatto con i tre e, preoccupato, ha chiesto l'intervento delle forze dell'ordine.

Una volta arrivati davanti all'abitazione, i carabinieri hanno chiesto l'intervento dei vigili del fuoco. Per entrare nell'appartamento è stato necessario forzare la porta. All'interno la drammatica scoperta: i tre corpi erano nella camera da letto. Nell'abitazione è stato trovato morto anche il cane della famiglia.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorritori del 118. Per le tre persone, però, non c'era più nulla da fare.

Le indagini

Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione quanto accaduto. Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c'è anche quella di un omicidio-suicidio, ma si tratta al momento di una pista investigativa e non di una dinamica accertata.

I carabinieri stanno effettuando tutti i rilievi necessari all'interno dell'abitazione e raccogliendo gli elementi utili per ricostruire le ultime ore della famiglia. Saranno gli accertamenti investigativi e medico-legali a fornire ulteriori elementi sulla dinamica dei decessi.

La vicenda ha scosso la zona di Pietralata, dove in via dell'Antracite sono proseguite le attività delle forze dell'ordine per fare luce sulla tragedia.