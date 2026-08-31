Conclusi a Rende i XXXIX Campionati Nazionali di Tennis per dipendenti con oltre 100 partecipanti da 12 università. I padroni di casa dominano vincendo Assoluti Maschili e Femminili, Over 50, Over 60, Coppa dei Campioni e Coppa Athenaeum

Va in archivio con un successo straordinario la 39ª edizione dei Campionati Nazionali di Tennis ANCIU per dipendenti universitari, organizzati dal Circolo Ricreativo dell’Università della Calabria (CRUC) e dall’Università della Calabria. A chiudere la manifestazione, dopo intense giornate di gare disputate sui campi del CUS UniCal e del Chiappetta Sport Village, è stata la cena di fine Campionati al Poli Bistrot UniCal, alla presenza del Rettore dell’Università della Calabria Gianluigi Greco, del Presidente nazionale ANCIU Giuseppe La Sala, della Presidente della Commissione Nazionale ANCIU Cultura e Turismo Lisa Boggiani, del Direttore Generale Vicario e Responsabile della Direzione Risorse Umane dell’UniCal Roberto Elmo, del Presidente del CRUC Alessandro Sole e dei rappresentanti, responsabili e atleti di tutti i Circoli universitari partecipanti.

Una serata di festa, resa ancora più speciale per i padroni di casa dallo storico en plein di vittorie in tutte le categorie del torneo, che ha rappresentato il momento conclusivo di un’edizione caratterizzata da grande partecipazione e, soprattutto, da quel clima di amicizia e aggregazione che da sempre contraddistingue le manifestazioni nazionali ANCIU.

«È motivo di orgoglio per la nostra Università aver ospitato una manifestazione di tale portata – ha dichiarato il Rettore durante la premiazione – Questi campionati rappresentano l'essenza dello sport universitario: non solo competizione e sano agonismo, ma soprattutto un ponte per costruire legami e amicizie tra gli atenei di tutta Italia. Oltre a congratularmi con il CRUC UniCal per lo straordinario e storico risultato sportivo, voglio ringraziare di cuore tutti i partecipanti, arrivati da ogni parte del Paese, per aver portato qui in Calabria un'energia contagiosa e un meraviglioso spirito di condivisione».

Il CRUC UniCal domina la 39ª edizione. Particolarmente prestigioso il risultato ottenuto dai padroni di casa. Il CRUC UniCal Cosenza ha conquistato il titolo di Campione d’Italia in tutte e quattro le categorie in programma. Negli Assoluti Maschili, primo posto per il CRUC UniCal Cosenza 1 (Rocco Amato, Alessandro Cozza, Francesco Perri, Emilio Salerno e Andrea Viceconte) davanti al CRUC UniCal Cosenza 2 (Francesco Castaldo, Marco Cozza, Giuseppe Ficarra e Francesco Salatino) e al CUBO Bologna. Mai due squadre dello stesso ateneo avevano raggiunto insieme la finale.

Successo cosentino anche negli Assoluti Femminili, con la squadra composta da Alberta Aiello, Liliana Martirano, Maria Gabriella Sapia e Assunta Venneri, posizionatasi davanti al CUBO Bologna e alla formazione congiunta Circolo San Martino Perugia/CRUS Sassari.

Il terzo titolo è arrivato nella categoria Over 50, dove il CRUC UniCal Cosenza 1 (Stefano Aiello, Marco Papagno, Giuseppe Pellegrino e Alessandro Sole) ha preceduto il Circolo San Martino Perugia e il CUBO Bologna. Settimo posto per la seconda formazione cosentina (Gianluca Aloi, Nicola Frega, Giuseppe Guido, Paolo Mauro e Maurizio Ponte).

Negli Over 60, vittoria ancora per il CRUC UniCal Cosenza 1 (Massimo Fragola, Nicola Leone, Antonio Mangione e Vincenzo Pezzi) davanti a Circolo San Martino Perugia/CRUS Sassari/CRDU Pisa e all’ADDUC Catania, con il CRUC UniCal Cosenza 2 (Lorenzo Caputi, Gianfranco Nardi, Nicodemo Passalacqua e Giuseppe Rocchetto) al quarto posto.

Al CRUC UniCal anche la Coppa dei Campioni e la Coppa Athenaeum. Nei giorni precedenti il CRUC aveva inoltre conquistato la Coppa dei Campioni, grazie alla vittoria nel doppio misto dei fratelli Alberta e Stefano Aiello contro il Circolo San Martino Perugia. A coronare i risultati ottenuti sui campi è arrivato il riconoscimento più importante: la Coppa Athenaeum, il trofeo che premia l’Ateneo che ottiene il miglior risultato complessivo attraverso i punteggi dei diversi tabelloni. Ad aggiudicarsela è stato il CRUC UniCal Cosenza, che si è laureato così Ateneo Campione d’Italia ANCIU 2026.

La cerimonia di premiazione. Durante la serata di festa sono state effettuate le premiazioni e consegnati i riconoscimenti. Targhe di ringraziamento sono state donate all’ANCIU (ai vertici Giuseppe La Sala e Lisa Boggiani), alla Commissione Nazionale Tennis ANCIU (Giuseppe Pellegrino, Maria Teresa Spano, Agatino Pignataro e Andrea Borella), al giudice di gara Francesco Giordano e al Chiappetta Sport Village, rappresentato da Elena Turco, per la preziosa ospitalità. Particolarmente toccante la targa in memoria di Ciro Picardi, storico capitano di tennis del CRUC, consegnata dal Rettore alla figlia.

Sport, amicizia e inclusione. I XXXIX Campionati Nazionali hanno offerto preziosi momenti di incontro e hanno ospitato una dimostrazione di Blind Tennis, occasione per promuovere lo sport come strumento di inclusione. La riunione dei responsabili dei Circoli ha inoltre permesso di confrontarsi sul futuro della manifestazione, con Bologna tra le ipotesi per l’edizione 2027. Si chiude così un’edizione da incorniciare, che lascia all’Università della Calabria non soltanto i tanti trofei conquistati, ma anche il valore inestimabile di giornate di sport e socialità vissute insieme da colleghe e colleghi di tutta Italia.